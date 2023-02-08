''Есть девушки, которым нужен папик'': сексолог объяснил провокационное поведение Плантовской

Провокационное поведение бывшей спикера Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванны Плантовской объясняется желанием внимания и любви от окружающих. Она принадлежит к типу девушек, нуждающихся в "папике", который бы заботился и что-то им покупал.

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Такую версию причин обнародования пикантных фото человеком, находившимся на государственной службе, озвучил в комментарии ТСН.ua эксперт, директор Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины Михаил Шевченко. Однако в целом, по его словам, она получает удовольствие от того, что другие смотрят на нее.

"Она кайфует из-за этого и готова все сделать для того, чтобы ее любили. Это распространено сейчас среди девочек 25-27 лет. Можно сказать, что это недолюбленные девушки", – отметил эксперт.

Он объяснил, что с точки зрения сексологии, зрелая сексуальность не нуждается в подкреплениях со стороны окружающих, однако если человек показывает публично свою сексуальность, это говорит о незрелости.

"Если говорить с психоаналитической точке зрения, то такие девушки, которые демонстрируют свою сексуальность, нуждаются в "папике". "Папике", который бы беспокоился о ней, что-то покупал ей. Ради этого такие девушки готовы на все", – отметил Шевченко.

Напомним: скандал с Плантовской разгорелся в начале января 2023, когда она засветилась на отдыхе в Париже. В ГПСУ заявили, что Плантовскую перевели в Житомир. Ее должность на новом месте работы, уверяли в руководстве службы, якобы не связана с коммуникациями.

Однако это ничему не научило любительницу "шика и блеска" и она дальше занималась тем, что постила "гламурные" фото, выставляя на показ роскошную жизнь, которую вряд ли Плантовская могла себе обеспечить за официальную зарплату в ГПСУ. В конце концов ее уволили с воинской службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская пожаловалась на хейт в социальных сетях. Она дала совет украинцам не "разжигать рознь внутри страны";

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