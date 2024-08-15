Стоят реакторы, которым по 40 лет. Возможен ли на Курской АЭС второй Чернобыль. Интервью с экспертом Ольгой Кошарной

Украинские войска стоят буквально в 50 км от Курчатова, где находится относительно действующая Курская АЭС и рядом с охладительным водоемом строят вторую атомную электростанцию. Какие могут быть проблемы, учитывая сложившиеся геополитические реалии на месте, OBOZ.UA рассказывает эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности, бывший член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Ольга Кошарная.

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– Напрашиваются аналогии с Чернобыльской АЭС. Люди волнуются. Насколько опасна сложившаяся ситуация?

– В последние дни слишком много негативной информации об атомных электростанциях. Странный пожар на Запорожской станции, падение обломков, оперативная ситуация под Курском… Я не хочу сейчас комментировать события относительно Курской АЭС. Не надо трогать это в данный момент, поднимать тему безопасности КАЭС. Я сейчас консультируюсь со специальными хлопцами, не стоит особо трогать эту тему.

– Дело "стремное"?

– Дело "стремное". Там ситуация такая. После катастрофы на ЧАЭС блоки реакторов большой мощности канальных (РБМК) они что-то там модернизировали. Третья модернизация. Но там изначально настолько неудачная конструкция… Первый блок КАЭС был остановлен в 2021 году, после 40 лет эксплуатации. Уже не смогли продлить, да и не собирались. Второй блок был остановлен в этом году, будут дорабатывать. Но я даже не представляю, сколько лет.

Рядом строится фактически новая атомная электростанция, с реакторами другого типа – ВВР (водо-водяной реактор). Которые стоят, к примеру, на Запорожской атомной электростанции. Они гораздо надежнее, чем печально известные РБМК. Кстати, по данным МАГАТЭ на 8 августа, с 24 февраля 2022 года произошло три попадания в защитную оболочку главного реактора ЗАЭС. Проблем не было.

А сейчас на этой более продвинутой КАЭС-2, на этих строительных площадках (два блока) до недавнего времени работало около 10 тысяч человек. Их всех вывели.

– В целях безопасности?

– Да. Они же все понимают, они же не самоубийцы. Вообще интересно посмотреть, что у них там сейчас в регионе на самом деле с энергоснабжением. Там же, в России, все сайты заблокированы. Все-таки 2 тысячи мегаватт… По результатам можно судить – они остановили блоки или нет. Если бы я была директором КАЭС, я бы эти блоки, конечно, остановила. Тут же надо учитывать, что для безопасной работы атомных электростанций необходимо внешнее энергоснабжение.

– А с водой у них нормально? Ну в плане охлаждения энергоблоков?

– Нормально, с водой там у них не было проблем никогда. Там протекает река Сейм. Она, так сказать, бесперебойная. Водохранилищ по руслу нет.

– Существуют ли сейчас проблемы с энергоснабжением в Курском регионе?

– Я же говорю – информация у них закрыта. Но там еще есть Воронежская и Ростовская атомные электростанции. Они обеспечивают Центрально-Черноземный регион РФ. Хотя, насколько я знаю, там уже генерации не хватает.

– А кто обеспечивает Москву?

– Смоленская и Ленинградская атомные электростанции.

– Стоит ли нам захватывать и удерживать Курскую АЭС, используя ее как щит? Бомбить такой объект ведь точно не будут.

– Не думаю, что это нужно делать. Мы же цивилизованные люди. А если они перережут территорию с Украиной? Снаряды там подвозить, продовольствие и так далее. У меня сыновья офицеры, я, может, по-бабски рассуждаю… Зачем нам удерживать эту территорию? Зашли, разгромили все их аэродромы и вышли.