"Если и выжил, то ненадолго": появились данные о взорванном в Мариуполе начальнике "полиции"
Во временно оккупированном Мариуполе взорвали так называемого "начальника управления правоохранительных органов" оккупантов Михаила Москвина. Если он и выжил, то ненадолго.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Мариуполь.Сопротивление". Москвин передвигался по Мариуполю на Toyota Corolla белого цвета.
"Если и выжил, то ненадолго. Да и вряд ли", – утверждается в сообщении.
Полные данные российского оккупанта:
Москвин Михаил Владимирович
Место рождения: Донецкая область, г. Макеевка, ул. Орджоникидзе 57, кв. 12, дом. 16, кв. 15;
Адрес проживания: г. Макеевка, ул. Орджоникидзе 57 кв двенадцатого;
Телефоны: +79493003486, 0958906594; 380505715967; 380958906594
Должность:
- Сотрудник Макеевского городского управления УМВД Украины в Донецкой обл.
- Подполковник бригады особого назначения организации "кальмиус ДНР", входил в руководящий состав готг "кольчуга"
- 1 "АК ДНР" член нзф "кальмиус"
- сотрудник "МГБ ДНР"
- сотрудник "МВД ДНР"
- заместитель начальника штаба отдельной артиллерийской бригады "ДНР"
В последнее время он работал "начальником полиции" Мариуполя.
Напомним, в Мариуполе, временно оккупированном врагом, утром 27 марта раздался взрыв. Российские источники утверждают, что сам Москвин якобы выжил, но получил контузию, потому что в момент детонации находился недалеко от транспортного средства.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты продолжают возобновлять работу мариупольского порта. Россияне подняли со дна моря два крана, чтобы расчистить акваторию. Это в перспективе позволит восстановить полноценное судоходство.
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