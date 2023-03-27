''Если и выжил, то ненадолго'': появились данные о взорванном в Мариуполе начальнике ''полиции''

Во временно оккупированном Мариуполе взорвали так называемого "начальника управления правоохранительных органов" оккупантов Михаила Москвина. Если он и выжил, то ненадолго.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Мариуполь.Сопротивление". Москвин передвигался по Мариуполю на Toyota Corolla белого цвета.

"Если и выжил, то ненадолго. Да и вряд ли", – утверждается в сообщении.

Полные данные российского оккупанта:

Москвин Михаил Владимирович

Место рождения: Донецкая область, г. Макеевка, ул. Орджоникидзе 57, кв. 12, дом. 16, кв. 15;

Адрес проживания: г. Макеевка, ул. Орджоникидзе 57 кв двенадцатого;

Телефоны: +79493003486, 0958906594; 380505715967; 380958906594

Должность:

Сотрудник Макеевского городского управления УМВД Украины в Донецкой обл.

Подполковник бригады особого назначения организации "кальмиус ДНР", входил в руководящий состав готг "кольчуга"

1 "АК ДНР" член нзф "кальмиус"

сотрудник "МГБ ДНР"

сотрудник "МВД ДНР"

заместитель начальника штаба отдельной артиллерийской бригады "ДНР"

В последнее время он работал "начальником полиции" Мариуполя.

Напомним, в Мариуполе, временно оккупированном врагом, утром 27 марта раздался взрыв. Российские источники утверждают, что сам Москвин якобы выжил, но получил контузию, потому что в момент детонации находился недалеко от транспортного средства.

"Бавовна" посетила район рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей) в 8:07 понедельника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты продолжают возобновлять работу мариупольского порта. Россияне подняли со дна моря два крана, чтобы расчистить акваторию. Это в перспективе позволит восстановить полноценное судоходство.

– Захватчики превращают Мариуполь в военную базу. На территории разрушенного металлокомбината "Азовсталь" захватчики обустроили площадку для вертолетов.

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