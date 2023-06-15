Если есть инвалидность, но вручили повестку: украинцам объяснили, нужно ли идти в ТЦК

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается военной положение и всеобщая мобилизация, в ходе которое мужчины в возрасте от18 до 60 лет могут быть призваны в армию. Однако согласно законодательству, есть ряд оснований, которые позволяют получить отсрочку или освобождение от мобилизации.

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Представители ТЦК и СП могут вручить повестку, в том числе, человеку с инвалидностью. Юристка Мария Звягинцева рассказала NV, что делать в таком случае и почему не стоит игнорировать полученную повестку.

По словам правозащитницы, представители Территориальных центров комплектования имеет право проверять учетные данные и направлять на медицинскую комиссию всех военнообязанных, даже тем, у кого есть право на отсрочку или бронирование.

Такде юристка добавила, что такие мужчины получают повестку об уточнении данных. После этого нужно прийти в ТЦК и СП, чтобы предоставить документы подтверждающие право на отсрочку или бронирование. При этом Звягинцева подчеркнула, что людей с инвалидностью запрещено мобилизовать принудительно.

"Если они получили повестку, должны прийти в ТЦК с документами, подтверждающими инвалидность, и сверить военно-учетные данные. Призвать таких людей на службу могут только с их согласия и по месту жительства", – объяснила юристка.

Стоит отметить, что постановлением Кабинета Министров от 30 декабря 2022 года № 1487, утверждена новая форма повесток. Теперь в ней не указана цель вызова в ТЦК и СП.

Граждане с инвалидностью, которые подтвердили свое право на освобождение от мобилизации соответствующими документами, не обязаны подписывать повестку на прохождение медицинской комиссии. Правозащитники отмечают, что согласие на прохождения ВВК может означать добровольное желание мобилизоваться. В таком случае после признания человека годным к службе в армии и получения мобилизационного распоряжения отсрочка не действует.

Напомним, мобилизация и военное положение, объявленные президентом Украины приказом от 24 февраля 2022 года, действует до 18 августа 2023 года, после чего может быть снова пролонгирована на 3 месяца. Сейчас украинскому войску больше всего не хватает людей, которые на высоком уровне владеют иностранными языками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приняли законопроекты для усовершенствования работы ВВК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

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