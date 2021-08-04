Несколько лет назад мы предложили коллегам очень дискуссионную и явно радикальную статью, посвященную утверждению украинского языка таким образом, чтобы процесс оказался необратимым. В тот период этот радикализм не нашел поддержки, но мы тогда исходили из того, что нужно максимально демонтировать все то, что совпадает с русским языком, поскольку все это будет лишней инерцией и между прочим – будет нести в себе дополнительные опасности.

Речь шла об алфавите, который не должен совпадать с тем, что есть в русском языке. Тогда коллеги критиковали эту позицию так: мол, пускай русские отказываются от кириллицы. Но понятно, что они за нее будут держаться намертво, как за скрепу.

А тем временем – уже почти не осталось бывших совковых республик, использующих кириллицу. Так, совершенно случайно стало известно о том, что Узбекистан принял решение перейти с кириллицы на латиницу к 2023 году. Вот что удалось найти по этому поводу в прессе.

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"В Узбекистане с 1 января 2023 года во всех организациях будет использоваться узбекский алфавит на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов… Дорожной картой также намечен полный перевод на усовершенствованный алфавит на латинской графике официальных веб-сайтов, удостоверяющих личность документов, ID-карт, рабочих бумаг и различных бланков, названий мест, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средств массовой агитации, рекламы и объявлений. Кроме того, все центральные и местные средства массовой информации, сайты, издательства и типографические предприятия должны будут полностью перейти на латиницу".

В данном случае можно принимать или не принимать подобные изменения в Узбекистане, но важно понимать то, почему там решили изменить алфавит, максимально приблизив его к тюркскому. Если удастся получить ответ на этот вопрос, то можно еще раз задуматься вот о чем: если взять карту совка и пометить страны, где осталась Кириллица, то многое может предстать в новом свете.

Ну а для визуальной иллюстрации темы, предлагаем несколько забавных картинок.

В любом случае, мы видим, как игнорируется закон о языке и наверное, уже всем понятно, что только его положений – не достаточно. Надо действовать более решительно и последовательно, будучи готовым пожертвовать чем-то, чтобы двигаться прочь от чумного барака с названием россия.

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