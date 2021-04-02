Еще один город в Украине закроется на локдаун: что запрещено
В Запорожье с субботы, 3 апреля, вводят ряд новых ограничений в связи с ухудшением эпидемической ситуации из-за распространения коронавируса.
Соответствующее решение приняла местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, пишет "Первый запорожский". С обращением-объяснением к жителям выступил мэр города Владимир Буряк в Facebook.
"Жаль перед выходными днями огорчать вас неприятными новостями, но вынужден констатировать: ситуация с коронавирусом ухудшается по часам! Вы наблюдаете ежедневную статистику и то, как один за другим на локдаун закрываются украинские города", – отметил он.
Чиновник кратко описал ситуацию с COVID-19 в Запорожье:
за прошедшие сутки в городе – плюс 455 с положительным тестом на коронавирус;
плюс 11 смертельных случаев за сутки;
заполненность больничных коек для взрослого населения составляет 82%;
значительно увеличилось количество тяжелых случаев.
Поэтому местные власти решили усилить карантин в городе. В частности, в Запорожье вводятся следующие правила:
кафе и ресторанам разрешено обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00, в субботу и воскресенье можно работать только на вынос;
запрещается проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий;
спортивные залы и фитнес-центры закрываются;
работать могут только продовольственные рынки;
запрещается прием посетителей торгово-бытовыми учреждениями, кроме тех, где как минимум 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией;
продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).
Режим локдауна в Запорожье начинается с 3 апреля, однако чиновники не называют, до какого времени это будет продолжаться. Запорожская область, напомним, пока находится в "оранжевой" зоне карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве с 5 апреля вводят жесткий локдаун. Столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – станет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть только для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
В Николаеве с 3 апреля тоже решили усилить карантин, в частности, общественный транспорт будет работать только по спецпропускам в часы пик (с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00).
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что в Минздраве не обсуждают введение в Украине комендантского часа из-за карантина.