Еще один город в Украине закроется на локдаун: что запрещено

В Запорожье с субботы, 3 апреля, вводят ряд новых ограничений в связи с ухудшением эпидемической ситуации из-за распространения коронавируса.

Соответствующее решение приняла местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, пишет "Первый запорожский". С обращением-объяснением к жителям выступил мэр города Владимир Буряк в Facebook.

"Жаль перед выходными днями огорчать вас неприятными новостями, но вынужден констатировать: ситуация с коронавирусом ухудшается по часам! Вы наблюдаете ежедневную статистику и то, как один за другим на локдаун закрываются украинские города", – отметил он.

Чиновник кратко описал ситуацию с COVID-19 в Запорожье:

за прошедшие сутки в городе – плюс 455 с положительным тестом на коронавирус;

плюс 11 смертельных случаев за сутки;

заполненность больничных коек для взрослого населения составляет 82%;

значительно увеличилось количество тяжелых случаев.

Коронавирус на Запорожье СНБО

Поэтому местные власти решили усилить карантин в городе. В частности, в Запорожье вводятся следующие правила:

кафе и ресторанам разрешено обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00, в субботу и воскресенье можно работать только на вынос;

запрещается проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий;

спортивные залы и фитнес-центры закрываются;

работать могут только продовольственные рынки;

запрещается прием посетителей торгово-бытовыми учреждениями, кроме тех, где как минимум 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией;

продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).

Режим локдауна в Запорожье начинается с 3 апреля, однако чиновники не называют, до какого времени это будет продолжаться. Запорожская область, напомним, пока находится в "оранжевой" зоне карантина.

Запорожская область находится в "оранжевой" зоне карантина Минздрав

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