Ще одне місто в Україні закриється на локдаун: що заборонено
У Запоріжжі із суботи, 3 квітня, запроваджують низку нових обмежень у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації через поширення коронавірусу.
Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, пише "Перший запорізький". Зі зверненням-поясненням до мешканців виступив і мер міста Володимир Буряк у Facebook.
"Шкода перед вихідними днями засмучувати вас неприємними новинами, але змушений констатувати: ситуація з коронавірусом погіршується за годинами! Ви бачите щоденну статистику і те, як один за одним на локдаун закриваються українські міста", – зазначив він.
Чиновник коротко описав ситуацію з COVID-19 у Запоріжжі:
за минулу добу в місті – плюс 455 із позитивним тестом на коронавірус;
плюс 11 смертельних випадків за добу;
заповненість лікарняних ліжок для дорослого населення становить 82%;
значно збільшилася кількість важких випадків.
Тому місцева влада вирішила посилити карантинні обмеження в місті. Зокрема, в Запоріжжі вводяться такі правила:
кафе і ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів із понеділка до п’ятниці з 6:00 до 20:00, в суботу і неділю можна працювати тільки на винос;
забороняється проведення масових культурних, релігійних, освітніх, спортивних, соціальних та інших заходів;
спортивні зали та фітнес-центри закриваються;
працюватимуть лише продовольчі ринки;
забороняється приймання відвідувачів торговельно-побутовими закладами, крім тих, де щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, медикаментами, пальним, засобами гігієни, побутовою хімією;
продовжать працювати оператори поштового зв’язку, медичні та ветеринарні заклади, АЗС, перукарні та салони краси (за попереднім записом).
Режим локдауну в Запоріжжі починається з 3 квітня, однак чиновники не називають, до якого часу це триватиме. Запорізька область, нагадаємо, поки перебуває у "помаранчевій" зоні карантину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві з 5 квітня вводять жорсткий локдаун. Столиця закриває всі школи і дитячі садки. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто лише для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.
У Миколаєві з 3 квітня теж вирішили посилити карантин, зокрема – громадський транспорт працюватиме тільки за спецперепустками в години пік (із 6:30 до 9:00 і з 16:30 до 19:00).
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що у МОЗ не обговорюють введення в Україні комендантської години через карантин.