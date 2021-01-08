"Эпицентр" в городах Украины обошел запреты локдауна, но неожиданно закрылся. Фото

В пятницу, 8 января, в Украине с началом жесткого карантина (локдауна) торговая сеть гипермаркетов "Эпицентр" продолжала работу, но потом внезапно закрыла магазины.

Об этом сообщают журналисты OBOZREVATEL, которые проверили несколько магазинов в некоторых городах Украины.

Так, с утра магазины были открыты, но продавались только продукты питания. Остальные группы товаров продавались по такой схеме: продавцы выписывали накладную на товар и печатали документ, где указывали "онлайн заказ". Сам же товар оплачивался уже на кассе.

В "Эпицентре" запрещенные товары обнесли лентой. Киев

Товары за лентой. Киев

Но после обеда магазины неожиданно объявили о закрытии и всех посетителей попросили покинуть территорию. По состоянию на 14:00 "Эпицентр" работал только на выдачу онлайн-заказов.

"Эпицентр" в Киеве

Люди совершали покупки в "Эпицентре"

Сотрудники магазина не ответили нашему журналисту, кто им запретил работать и сказали для разъяснений направлять официальный запрос.

Отметим, что OBOZREVATELпроверил, как соблюдается запрет на торговлю в некоторых магазинах и базарах Киева.

Магазин в столице

В киевском "Эпицентре" повесили объявление

Магазин в Червонограде закрылся

"Эпицентр" в Червонограде

Магазин в столице закрылся и обслуживает только онлайн

"Эпицентр" в Киеве после закрытия

Охранник на входе в киевский магазин

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января в Украине начался жесткий карантин против распространения COVID-19. Украинские супермаркеты заклеили лентами "запрещенку" на период локдауна.

Также глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что будет работать на локдаун в Украине.