"Епіцентр" у містах України обійшов заборони локдауну, але несподівано закрився. Фото

Олексій Тітофф Суспільство 14:59, 8.01.2021 Оновлено: 15:20, 8.01.2021

У п'ятницю, 8 січня, в Україні з початком жорсткого карантину (локдауну) торговельна мережа гіпермаркетів "Епіцентр" продовжувала роботу, але потім раптово закрила магазини.

Про це повідомляють журналісти OBOZREVATEL, які перевірили кілька магазинів у деяких містах України.

Так, зранку магазини були відчинені, але продавалися тільки продукти харчування. Решта групи товарів продавалася за такою схемою: продавці виписували накладну на товар і друкували документ, де вказували "онлайн-замовлення". Сам же товар оплачували вже на касі.

В "Епіцентрі" заборонені товари обнесли стрічкою. Київ
Товари за стрічкою. Київ

Але після обіду магазини несподівано оголосили про закриття, і всіх відвідувачів попросили покинути територію. Станом на 14:00 "Епіцентр" працював тільки на видачу онлайн-замовлень.

"Епіцентр" у Києві
Люди робили закупи в "Епіцентрі"

Співробітники магазину не відповіли нашому журналісту, хто їм заборонив працювати, і сказали для роз'яснень подавати офіційний запит.

Зазначимо, що OBOZREVATEL перевірив, як дотримуються заборони на торгівлю в деяких магазинах і базарах Києва.

Магазин у столиці
У київському "Епіцентрі" повісили оголошення
Магазин в Червонограді закрився
"Епіцентр" у Червонограді
Магазин у столиці закрився і обслуговує тільки онлайн
"Епіцентр" у Києві після закриття
Охоронець на в ході в київський магазин

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня в Україні почався жорсткий карантин проти поширення COVID-19. Українські супермаркети заклеїли стрічками "заборонку" на період локдауну.

Також глава МОЗ Максим Степанов розповів, що буде працювати під час локдауну в Україні.

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