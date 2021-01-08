"Епіцентр" у містах України обійшов заборони локдауну, але несподівано закрився. Фото

У п'ятницю, 8 січня, в Україні з початком жорсткого карантину (локдауну) торговельна мережа гіпермаркетів "Епіцентр" продовжувала роботу, але потім раптово закрила магазини.

Про це повідомляють журналісти OBOZREVATEL, які перевірили кілька магазинів у деяких містах України.

Так, зранку магазини були відчинені, але продавалися тільки продукти харчування. Решта групи товарів продавалася за такою схемою: продавці виписували накладну на товар і друкували документ, де вказували "онлайн-замовлення". Сам же товар оплачували вже на касі.

В "Епіцентрі" заборонені товари обнесли стрічкою. Київ

Товари за стрічкою. Київ

Але після обіду магазини несподівано оголосили про закриття, і всіх відвідувачів попросили покинути територію. Станом на 14:00 "Епіцентр" працював тільки на видачу онлайн-замовлень.

"Епіцентр" у Києві

Люди робили закупи в "Епіцентрі"

Співробітники магазину не відповіли нашому журналісту, хто їм заборонив працювати, і сказали для роз'яснень подавати офіційний запит.

Зазначимо, що OBOZREVATEL перевірив, як дотримуються заборони на торгівлю в деяких магазинах і базарах Києва.

Магазин у столиці

У київському "Епіцентрі" повісили оголошення

Магазин в Червонограді закрився

"Епіцентр" у Червонограді

Магазин у столиці закрився і обслуговує тільки онлайн

"Епіцентр" у Києві після закриття

Охоронець на в ході в київський магазин

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня в Україні почався жорсткий карантин проти поширення COVID-19. Українські супермаркети заклеїли стрічками "заборонку" на період локдауну.

Також глава МОЗ Максим Степанов розповів, що буде працювати під час локдауну в Україні.