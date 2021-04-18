Иммунолог сказал, когда эпидемия коронавируса в Украине должна пойти на спад

В течение ближайших 2-3 недель эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад.

Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил врач-иммунолог Борис Донской. "Так или иначе у нас должен начаться спад – и по сезонным причинам, и по причинам того, что так много украинцев переболело, что вирусу будет все труднее и труднее найти, кого бы заразить", – сказал он.

"Сколько за это время вирус унесет жизней, это уже совсем другой вопрос", – заметил медик.

По его оценкам, на сегодняшний день украинцы приобрели определенный коллективный иммунитет, впрочем, Донской не стал озвучивать конкретные цифры тех, кто переболел COVID-19.

"Определенный иммунитет от коронавируса мы уже выработали. Но нужно провести исследование и знать цифру. Глупо прикидывать там, где проще исследовать", – сказал он.

В то же время Донской привел приблизительную статистику заболеваемости среди медиков, работающих вместе с ним в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии НАНУ. "Мы в нашем институте регулярно тестируем всех сотрудников, и мы видим, что среди медработников уже в феврале мы перевалили за половину тех, кто уже переболел".

"Во время этой вспышки еще добавится достаточно большое количество. Кроме того, есть определенное небольшое количество людей, которые получили хотя бы первую прививку. Среди активных жителей городов иммунитет получила, возможно, половина. Среди других регионов и людей, которые все это время все же могли как-то изолироваться, дистанцироваться, пожалуй, процент меньше. Но какой он – это гадание на кофейной гуще", – пояснил врач.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны эпидемии коронавируса. Ситуация с заболеваемостью и госпитализацией стабилизировалась.