Энергетики за трое суток вернули свет более 16 тыс. семей после вражеских обстрелов – ДТЭК

За последние трое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет более 16 тыс. семей на Днепропетровщине, Донетчине и Киевщине, которые были без света из-за вражеских обстрелов.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Всего за последние три дня на Днепропетровщине, которая уже почти ежедневно оказывается под вражескими ударами, удалось восстановить электричество для 8,9 тысячи семей местных жителей.

В то же время в Донецкой области, которая остается регионом самых тяжелых боев, энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ремонты и вернуть свет в дома 7,3 тысяч семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов.

На этой неделе пострадали и сети Киевщины: энергетики оперативно восстановили свет для жителей Бориспольского района, оставшихся без электроснабжения из-за утренней атаки ударными дронами.

Как только ситуация стабилизировалась, ремонтные бригады компании приступили к ремонтным работам. Пока все жители области снова со светом.

Сегодня утром оккупанты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС.