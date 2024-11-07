Энергетики вернули свет жителям Киевщины после утренней атаки – ДТЭК

В Киевской области энергетики ДТЭК вернули свет всем людям, которые были без электроэнергии в результате последней российской атаки.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Сегодня из-за падения вражеских дронов в Киевской области было зафиксировано два повреждения высоковольтных сетей. Мы оперативно перезаживали дома клиентов и вернули свет 2 тыс. семей", – говорится в нем.

В настоящее время все семьи Киевщины со светом.

В то же время энергетики уже оценили масштабы повреждений и приступили к ремонту линий.

Недавно сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей к прохождению отопительного сезона.