Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ за год войны вернули свет для 7 млн семей

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК вернули свет более 7 млн клиентов семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Киеве, Киевской, Одесской Донецкой и Днепропетровской областях.

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Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, в Донецкой области свет вернули более 4 млн семей. В Киевской области – 1,2 млн. В Днепропетровской – 874 тысячи семей. В городе Киев – 773 тысячи семей. В Одесской области – 83 тысячам. Отмечается, что учтены потребители, которым свет возвращали 2 и более раза.

"Наши специалисты уже год работают в условиях повышенной опасности и восстанавливают сети, разрушенные из-за вражеских атак. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года энергетики возобновили уже более 4 тысяч энергообъектов, подвергшихся враждебным атакам. Наш самый первый приоритет - обеспечить клиентов светом в кратчайшие сроки. Энергетики приступают к работам сразу только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Также энергетики продолжают работать над стабилизацией ситуации в Одессе. Специалисты НЭК Укрэнерго продолжают ремонты на поврежденных из-за атаки РФ объектах. Как только эти работы будут закончены, удастся отменить сетевые ограничения.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.