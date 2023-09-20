Ему навсегда будет 32: в боях за Украину погиб командир аэромобильного отделения ВСУ. Фото

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 32-летний военнослужащий ВСУ Юрий Борисюк из города Ривне. Жизнь командира аэромобильного отделения оборвалась под Бахмутом на Донетчине.

У защитника остались жена и пятилетний сын. Родные и побратимы провели Героя в последнюю земную дорогу в его родном крае – на Хмельнитчине, сообщил в Facebook Судилковский сельский совет (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Юрий Иванович Борисюк, 1990 г. р., был родом из села Серединцы, что в Шепетовской громаде Хмельницкой области, но проживал с собственной семьей в Ривне. Именно оттуда был призван на военную службу – в конце июня 2023 года.

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Мужчина в мирной жизни работал экспедитором, а в рядах войска стал командиром аэромобильного отделения одноименного батальона одной из воинских частей. Верный воинской присяге солдат Борисюк мужественно защищал родную землю от российского агрессора.

Во время разговора с женой Юрий однажды сказал, что больше всего мечтает о том, чтобы не погибнуть на День рождения сына – 2 сентября.

Жизнь воина-защитника оборвалась на фронте 13 сентября – в результате вражеского минометного обстрела в районе Бахмута Донецкой области.

В среду, 20 сентября, прощание и чин похорон Юрия Борисюка прошли в селе Серединцы – в родном доме Героя и Свято-Покровской церкви.

Жители громады провели защитника к месту последнего упокоения, создав живой коридор уважения от дома к храму и кладбищу.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Хмельнитчина простилась с 24-летним нацгвардейцем Дмитрием Гавриловым. На фронте он командовал взводом батальона особого назначения, молодая жизнь воина оборвалась в боях возле Работино на Запорожье.

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