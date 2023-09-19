Его не дождались с фронта мама и жена: в боях возле Работино погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

В войне с российским агрессором, защищая юг Украины, погиб 24-летний нацгвардеец Дмитрий Гаврилов из Хмельницкой области. Молодой воин, уже имевший за плечами опыт службы, на фронте командовал взводом батальона особого назначения.

О потере сообщили на Facebook-странице Староушицкой громады. Во вторник, 19 сентября, родные и земляки провели Героя в последний земной путь (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Дмитрий Вячеславович Гаврилов, 04.11.1998 г. р., проживал в селе Старая Ушица. Парень проходил службу еще с 2018 года. Позже служил в воинской части 3028 года Нацгвардии.

Там сначала был солдатом, а после учебы стал командиром отделения одного из подразделений 14-й бригады оперативного назначения "Красная Калина" НГУ. В этой должности защитник и встретил полномасштабное вторжение войск РФ.

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Он стал главным сержантом первого взвода оперативного назначения второй роты оперативного назначения (на бронетранспортерах) первого батальона оперативного назначения. Погиб воин 14 сентября во время выполнения боевой задачи в районе н. п. Работино Пологовского района Запорожской области в результате вражеского минометного обстрела.

У защитника осталась жена, мама и сестра. Прощание с Дмитрием прошло в селе Жердя Чемеровецкого района. Похоронили воина на Аллее Славы городского кладбища Каменец-Подольского.

"Искренние соболезнования родным и близким. Мы разделяем горе семьи и склоняем головы в глубокой скорби перед светлой памятью Героя. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему родную Украину и каждого из нас", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, через полтора месяца после гибели на фронте на Полтавщине простились с защитником Украины Данилом Бондаренко. Воин погиб 29 июля в тяжелых боях за село Работино на Запорожье, когда армейцы проводили титаническую работу, чтобы пройти заминированные поля и прорвать укрепленную линию обороны врага.

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