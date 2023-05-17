Ему было всего 22 года: под Бахмутом погиб защитник Украины из Кировоградщины. Фото

В боях за Украину погиб старший солдат Виталий Шаповал, который был родом из Светловодска Кировоградской области. Герою было всего 22 года.

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Об этом сообщили в Светловодской городской территориальной громаде в Facebook. Молодой защитник погиб от огнестрельного ранения на Бахмутском направлении.

Виталий Шаповал родился 7 июля 2000 в селе Павловцы. В 2017 году окончил КЗ "Павловское НПО общеобразовательная школа I-III ступеней" Светловодского района (ныне КЗ "Павловский лицей "Гранд" Светловодского городского совета).

"Веселый, жизнерадостный парень, который всегда был готов прийти на помощь. Виталий любил спорт, футбол, хортинг (в этом виде спорта достиг определенных результатов). Интересовался гуманитарными предметами. Ни один школьный концерт не проходил без участия Виталия. К сожалению, теряем лучших. Очень жаль. Сочувствую родным и близким. Утрата невосполнима", – заявила директор лицея, в котором учился Виталий Шаповал.

Как говорится в источнике, 11 мая 2023 года защитник погиб в результате огнестрельного ранения на Бахмутском направлении.

У Виталия остались родители, брат, жена. Меньше месяца назад Виталий женился.

Отец Виталия – Николай Васильевич – также стоит на защите Украины.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом, спасая побратимов, погиб фотограф-натуралист, публиковавшийся в National Geographic. Денис Кривой стал 58-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии на территорию Украины.

Напомним, что в бою за Бахмут погиб пулеметчик из Ивано-Франковской области Андрей Томащук. Жизни Героя оборвалась во время боя на позиции 14 мая 2023 года.

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