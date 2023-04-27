В Славянске погиб 19-летний защитник из Луганской области. Фото юного Героя

В Славянске в боях с российскими захватчиками погиб юный боец Богдан Овчаренко. Защитнику Украины было всего 19 лет.

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Печальное известие о смерти Героя сообщила староста села Кричка Солотвинской территориальной громады Анна Луканюк. Она также опубликовала фото погибшего воина.

Богдан Овчаренко родился 13 ноября 2003 года. До полномасштабного вторжения России в Украину жил в Луганской области.

В марте 2022 года парень приехал в Ивано-Франковскую область к своей родне в село Кричка. А в январе 2023 года Богдан вступил в ряды Вооруженных сил Украины и пошел на фронт защищать свою родину от нашествия российских варваров.

Погиб юный герой 25 апреля, выполняя боевое задание в городе Славянск. Ему навсегда останется 19 лет.

Редакция OBOZREVATEL выражает искренние соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу тяжелой потери. Светлая память Герою Украины!

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях на Донбассе погиб молодой волейболист Станислав Макайда. 23-летний спортсмен служил в десантно-штурмовом взводе и свой последний бой принял 24 февраля в районе села Константиновка.

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