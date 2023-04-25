Ему было 28: в боях за Украину погиб стрелок Михаил Гаврилюк из Прикарпатья. Фото

Война с российскими оккупантами унесла жизнь стрелка одной из бригад теробороны ВСУ Михаила Гаврилюка. Воин родом из села Верхний Вербеж, что на Прикарпатье, защищал Украину на фронте больше года.

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Защитнику было 28 лет, он погиб на одном из южных направлений. О потере сообщила Нижневербежская территориальная громада в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что солдат Гаврилюк Михаил Петрович 1995 года рождения пошел на военную службу на второй день полномасштабного вторжения – 25 февраля 2022-го.

Он был стрелком и одновременно электриком стрелковой роты ивано-Франковской 102-й отдельной бригады территориальной обороны.

Воин отдал свою молодую жизнь в бою за Украину 23 апреля 2023 года. Он погиб в результате вражеского артиллерийского обстрела на территории Запорожской области.

"Выражаем соболезнования родным, близким и боевым побратимам из-за непоправимой потери. Вечная память и слава воину!" – говорится в сообщении громады.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб 36-летний радиоведущий Дмитрий Сирык из Северодонецка. Стрелец-снайпер механизированного батальона ВСУ постоянно находился в горячих точках.

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