Эмоциональный подъем и болезни: какой будет неделя 11-16 ноября. Астропрогноз

Период с 11 по 16 ноября будет очень насыщенным. Все знаки зодиака ощутят облегчение, радость и эмоциональный подъем.

Видео дня

Однако следует обратить внимание на самочувствие. Имеется высокий риск респираторных заболеваний, особенно проблем с горлом. Астрологиня Исита Гая рассказала, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе.

Несмотря на вероятность ухудшения физического самочувствия, в целом состояние будет гораздо легче, чем на прошлой неделе. Найдутся решения на затяжные проблемы и вопросы, которые давно находились в подвешенном состоянии и не могли решиться.

Все тяжелое, что накопилось через год, начнет отступать. Сейчас все испытают желание сбросить эмоциональное бремя.

Облегчение придет от того, что отрицательные эмоции отойдут.

Что касается магнитных бурь, астрологиня отметила, что взрывы на солнце будут, но кроме незначительного ухудшения самочувствия они могут принести и пользу. Это помогает перезагрузке организма и лучшему ощущению энергии. Люди, практикующие медитации, будут чувствовать, что они станут глубже. Эффективны будут медитации с концентрацией на дыхании.

Понедельник, 11 ноября – это день, когда можно почувствовать глубокую связь с интуицией и подсознанием. Две единицы в сумме дают двойку – это число гармонии. Следует делать динамические практики, а нахождение у воды или даже домашняя ванна с солью будет оказывать благоприятное влияние.

Ранее OBOZ.UA публиковал предостерегающий прогноз до конца года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.