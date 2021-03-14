Экс-президент Польши Валенса записал прощальное видео перед опасной операцией

Лауреат Нобелевской премии мира и бывший президент Польши Лех Валенса записал видеообращение перед госпитализацией.

Политику проведут операцию на сердце из-за того, что в его кардиостимуляторе лопнул один из электродов, сообщает Super Express. Усугубляет ситуацию то, что у 78-летнего Валенсы диабет и другие проблемы со здоровьем.

"Я готов к двум результатам. Я не боюсь ничего, кроме Бога... поэтому, не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли вообще, я хочу сказать вам, что я сделал все, чтобы хорошо служить нации", – сказал Валенса.

Напомним, что Лех Валенса – соучредитель и первый руководитель профсоюза "Солидарность". В 1983 году он получил Нобелевскую премию за деятельность в поддержку прав рабочих. А президентом Польши он стал в 1990-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Лех Валенса дал интервью российскому изданию, в котором заявил, что Польше необходимо примирение с Россией. Он отметил, что если бы Варшаве удалось договориться с Москвой, это потрясло бы Европу и США, поскольку они "используют ссоры и разногласия" между странами в своих интересах.

Ранее Валенса выдвигал на Нобелевскую премию мира кандидатуру Олега Сенцова, который в то время незаконно содержался в российской тюрьме. Експрезидент тогда сказал, что Сенцов представляет все идеалы, которые его самого мотивировали бороться за будущее.