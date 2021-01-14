Делегація ВООЗ прибула в Ухань розслідувати походження COVID-19

У четвер, 14 січня, делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я прибула до міста Ухань (Китай), щоб почати розслідування причин пандемії COVID-19.

Як повідомляє ВВС, розслідування буде розпочато після довгих переговорів між ВООЗ і китайським урядом. Відомо, що група з 10 учених збирається опитати людей з дослідних інститутів, лікарень і ринку морепродуктів, пов'язаних з первинним спалахом коронавірусу.

Також після прибуття вчені пройдуть двотижневий карантин перед початком дослідження, яке буде спиратися на зразки та докази, надані китайськими офіційними особами.

Професор Дейл Фішер, голова глобального підрозділу ВООЗ по боротьбі зі спалахами хвороб і заходів у, сказав, що цей візит несе тільки наукову мету.

"Справа не в політиці чи звинуваченні, а в тому, щоб докопатися до суті наукового питання", – зазначив він.

Професор Фішер підкреслив, що більшість вчених вважають, що вірус був "природним явищем".

Відзначимо, що 14 січня Китай офіційно повідомив про нову смертб від COVID-19 за останні за вісім місяців. Всього в країні заразилося майже 88 тисяч осіб і померло 4635.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї через COVID-19 ізолювали місто з 11 млн населення.