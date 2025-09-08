Экс-заместитель Харьковского облсовета Скоробагач заявил, что информация о его аресте не соответствует действительности

Харьковский экс-чиновник, бывший заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач заявил, что информация о его задержании за рубежом, которую распространили СМИ, не является правдивой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Никакого задержания или ареста не было. Я нахожусь за пределами Украины на законных основаниях. Если правоохранительные органы имеют ко мне какие-либо вопросы, я готов к сотрудничеству и всегда на связи", – написал он.

Напомним, что в начале прошлой недели в СМИ появилась информация о задержании Скоробагача во Франции по подозрению НАБУ