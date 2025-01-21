Экс-ведущему телеканалов Медведчука и Мураева Назарову избрали меру пресечения: в чем обвиняют. Фото и видео

В Соломенском районном суде города Киева 21 января избрали меру пресечения бывшему ведущему пророссийских телеканалов "НАШ" и NewsOne Максу Назарову. Ему сообщили о подозрении в оправдывании агрессии РФ против Украины.

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Согласно решению суда Назаров проведет следующие два месяца под стражей, если не найдет 12 млн грн для внесения залога. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры бывшему ведущему одного из подсанкционных телеканалов, подозреваемому в оправдывании агрессии РФ против Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 12 млн гривен", – говорится в сообщении.

Мера пресечения определена на 60 дней.

Как пишет "Радио Свобода", защита просил о назначении более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста или личного обязательства.

Сам Назаров (настоящая фамилия – Диордица) во время заседания заявил, что "ни разу не изменял Украине". Также он убеждал, что во время полномасштабного вторжения работал во благо Украины и что как ведущий не должен отвечать за слова гостей в эфире.

Общаясь с журналистами, Назаров/Диордица назвал решение суда "несправедливым" и заявил, что не поддерживает связи с бывшим работодателем, подозреваемым в госизмене экс-надепом и владельцем пророссийского телеканала "НАШ" Евгением Мураевым.

Напомним, о том, что Назаров, работавший на телеканалах государственных изменников Мураева и Медведчука, получил подозрение в оправдывании российской агрессии, стало известно 18 января. По данным СБУ, которая сообщала ему о подозрении и пришла к Назарову с обысками, он делал это и во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Пропагандисту грозит до 8 лет лишения свободы.

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