СБУ пришла с обысками в эксведущий канал Медведчука Макс Назаров. Все подробности и фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в субботу, 18 января, провели обыски у бывшего ведущего Макса Назарова, работавшего на каналах Медведчука и Мураева. После начала полномасштабной войны он продолжил в своих эфирах в YouTube оправдывать российскую агрессию.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Официальной информации по этому поводу пока нет.

"Сегодня в субботу, 18 января, утром СБУ провела обыски у Макса Назарова (настоящее имя – Назар Диордица). Это известный пророссийский пропагандист, когда-то работавший на каналах Медведчука и Мураева", – рассказал наш собеседник.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ в Украину, Назаров продолжил приглашать на свои эфиры в YouTube прокремлевских экспертов и оправдывать российскую агрессию.

Позже в СБУ подтвердили информацию о проведении обысков, а также рассказали подробности.

"Служба безопасности Украины собрала масштабную доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающих антиукраинскую деятельность эксведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne, принадлежавших Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву", – говорится в сообщении.

По материалам дела после начала полномасштабной войны Назаров создал свой канал на видеохостинге YuoTube, где продолжил распространять нарративы Кремля. Для этого блоггер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть которых сейчас скрывается в РФ.

Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию России против Украины, а также военные преступления рашистов, в том числе ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашего государства.

"Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блоггер, в феврале 2024 года уже получивший подозрение от следователей СБУ. Тогда суд избрал для него меру пресечения – домашний арест, но впоследствии блогер продолжил подрывную деятельность в интересах москвы. Оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и расшатывали общественно-политическую обстановку внутри нашего государства", – подчеркнули в пресс-службе.

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении – решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении охраннику российского пропагандиста и террориста Захара (настоящее имя Евгений) Прилепина. Вместе с ним подозрения получили еще пять российских военных, воевавших против Украины, но в конце 2024 года сдавшихся в плен.

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