Экс-председатель СБУ Баканов получил в Полтаве удостоверение адвоката: в Совете адвокатов объяснили нюансы

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов 27 июня получил свидетельство адвоката в Полтавской области. Ранее он исчез из информационного пространства после увольнения с поста в феврале 2022 года.

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Об пишет издание "Полтавщина". Экс-глава Службы безопасности Украины, Иван Баканов, успешно сдал экзамены, прошел 6-месячную стажировку в области адвокатуры.

По подтверждению руководителя Совета адвокатов Полтавской области, Владимира Скукиса, у Ивана Баканова имеется свидетельство адвоката №4224, которое зарегистрировано в Едином реестре адвокатов Украины.

"Иван Баканов получил свидетельство адвоката 27 июня. Перед этим он прошел надлежащую процедуру: сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии, прошел 6-месячную стажировку не по месту жительства, получил удостоверение и принял присягу. Некоторые СМИ писали, что он не был в тот день в Полтаве, но я лично видел и говорил с ним", - сказал Скукис.

Согласно объяснению председателя Совета адвокатов, процедура сдачи экзаменов для получения удостоверения адвоката действительно проходит по месту жительства. Однако законодательство Украины также предоставляет возможность предоставить документы, подтверждающие основания для пользования помещением в другом месте, чтобы получить удостоверение адвоката в соответствующем регионе.

В данном случае, Иван Баканов предоставил договор аренды помещения в Полтавской области, что позволило ему успешно получить удостоверение адвоката №4224 и стать законным адвокатом, допущенным к практике в указанном регионе.

"Что касается того, почему Баканов выбрал Совет адвокатов Полтавщины? Есть конкретное определение словосочетания "место жительства". Это может быть регистрация места жительства (прописка по старому), это может быть право собственности на жилье или договор аренды. Зачастую претенденты демонстрируют нам именно договор аренды. Так было и с Иваном Бакановым. Это его самостоятельное решение", - подытожил Скукис.

Отметим, что в результате нарушения служебных обязанностей, которое привело к возникновению человеческих жертв, тяжких последствий или созданию угрозы их наступления, Баканов был временно отстранена от должности в Службе. Основанием для этого решения послужила ст. 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. В соответствии с установленной процедурой, начато служебное расследование в отношении Бакановой, и решение о ее дальнейшей судьбе на службе будет принято на основе результатов этого расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 июля Зеленский отстранил от должности Ирину Венедиктову и от исполнения рабочих обязанностей – Ивана Баканова. На место Венедиктовой уже назначен временный преемник – Алексей Симоненко. А главою Службы безопасности Украины стал Василий Малюк.

– Президент объяснил, что к Баканову и Венедиктовой как к руководителям возникло много серьезных вопросов из-за связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами РФ.

– О версиях отстранения Баканова можно прочитать здесь.

– 18 июля стало известно, что главу СБУ Ивана Баканова могут уволить уже на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады. Соответствующий проект постановления внес президент Владимир Зеленский.

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