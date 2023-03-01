Экс-начальника полиции Винниччины обвинили в госизмене: работал на ФСБ РФ и ''партию Шария''. Видео

Бывшего главу Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова обвинили в государственной измене. Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства того, что он работал на ФСБ РФ и "партию Шария".

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства и Винницкая областная прокуратура. Шевцов с 2016 года находится на территории временно оккупированного Крыма в городе Севастополе и получил гражданство РФ.

Помогать спецслужбе страны-агрессора в проведении разведывательно-взрывной деятельности против Украины он принялся по собственной инициативе. С этой целью в 2018 г. эксполицейский согласился на конфиденциальное сотрудничество с сотрудником департамента оперативной информации ФСБ.

Свои "рекомендации" по расшатыванию внутриполитической обстановки в нашем государстве он также передавал обвиняемому в госизмене бывшему нардепу Владимиру Сивковичу.

В частности, именно Шевцов после начала широкомасштабной войны лично разработал для ФСБ РФ так называемый "План по проведению диверсионной работы на территории Украины". Куратором этого "проекта" являлся сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю.

В рамках такой взрывной деятельности оккупанты намеревались совершить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины. После этого должны были произойти показательные задержания "виновных" и публично прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению сопротивления.

Таким образом, Кремль хотел дискредитировать Украину на международной арене и попытаться оправдать оккупацию части территории нашего государства.

Кроме того, Шевцов с привлечением известного прокремлевского пропагандиста разработал медиапроект по псевдопоиску "украинских военнопленных". Таким образом, РФ хотела вербовать родственников украинских защитников, а также дискредитировать власть нашего государства.

Также агент Кремля предоставлял ФСБ информацию о бывших украинских правоохранителях, предлагавшихся привлекать к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Он собирал и данные об объемах и путях поступления в Украину международной военной помощи. С этой целью пытался создать собственную сеть осведомителей.

Шевцов также намерен создать так называемый "Первый украинский добровольческий корпус" из пленных украинских военнослужащих.

Кроме того, установлено сотрудничество подозреваемого с лидером и депутатами запрещенной пророссийской политической партии "Партия Шария".

Следователи сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы по конфискации имущества. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене сотруднику "Укрзализныци". Злоумышленник работал на ФСБ РФ и корректировал ракетные удары по Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутата Северского городского совета (Донецкая область) от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" разоблачили на работе на страну-агрессорку. Чиновник собирал разведданные о Силах обороны и энергетических объектах региона и передавал информацию России.

Предателя ранее разоблачили и в рядах СБУ в Запорожской области. Он тайно работал в России и проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу спецслужб страны-агрессорки.

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