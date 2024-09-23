Экс-глава администрации Януковича оформил опекунство над матерью: уверяет, что покидать страну не планирует

Народный депутат Сергей Левочкин ("Платформа за жизнь и мир", ранее запрещенная в Украине "ОПЗЖ") летом 2024 года оформил опекунство над матерью. Ее признали недееспособной из-за деменции при болезни Паркинсона.

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Соответствующее решение Шевченковского районного суда города Киева опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Имя в тексте не указывается, но Левочкин в комментарии СМИ подтвердил это.

Во время военного положения опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, могут выезжать из Украины. Однако нардеп заверил, что покидать страну якобы не будет, планирует "сейчас и дальше" жить и работать здесь.

Левочкин сказал, что его мама болеет уже несколько лет, а сестра проживает за границей, поэтому опекунство оформили на него.

Напомним, что в 2010–2014 годах Левочкин возглавлял Администрацию президента Виктора Януковича.

СМИ ранее писали о регулярных поездках Левочкина за границу. К примеру, в марте – апреле 2023 года Левочкин летал в Вену (Австрия) якобы на встречу с олигархом Дмитрием Фирташем.

Источники предполагали, что парламентарий мог получить разрешение на выезд по официальным причинам – "ради депутатской деятельности".

Кроме того, нардеп перед полномасштабным вторжением, еще 10 февраля 2022 года, вылетел из Украины. В Украине Левочкина засекли только через пять месяцев после начала большой войны, в июле 2022-го.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2023 года народные депутаты Украины проголосовали за исключение Сергея Левочкина из парламентского Комитета по безопасности и обороне.

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