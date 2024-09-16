Экологическая катастрофа на реках Сейм и Десна: в Минокружении заверили, что качество воды в Киеве и Броварах соответствует норме

Качество воды в реке Десна в местах водозаборов Киева и Броваров находится в пределах нормы. Риски для водозабора отсутствуют.

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Об этом сообщает Минокружение. Кроме того, качество воды в реке Сейм на территории Черниговской области улучшается.

"15 сентября 2024 года на реке Десна в пределах Киевщины качество воды в местах водозаборов Киева и Броваров находится в пределах нормы. Риски для осуществления водозабора отсутствуют. Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. рыбы не выявлено, показатели растворенного кислорода в пределах нормы, фиксируется потемнение воды.

В Минсреде также отметили, что движущееся Десной загрязнение менее концентрированное, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды на Черниговщине.

Кроме того, по данным Киевводоканала и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в отобранных пробах питьевой воды к утру 15 сентября в контрольных точках централизованного водоснабжения Киева превышение не выявлено.

"В очередной раз подчеркиваем, что по данным Киевводоканала и оценкам ученых, очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его дохода до точек водозабора. Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил. Единственный риск – возможный запах", – говорится в сообщении Минокружения.

Впрочем, отмечают в ведомстве, для устранения неприятного запаха "Киевводоканалом" уже заготовлено 120 тонн пылевидного активированного угля. В случае ухудшения показателей качества воды в Десне, компания будет применять технологию усиленной очистки воды с использованием пылевидного активированного угля. Это позволит устранить органические загрязнения и неприятные запахи.

Ранее сообщалось, что хотя загрязнение в Сейме и Десне сохраняется, превышение нормативов по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов и тяжелых металлов в водах указанных рек не зафиксировано. Однако пятно загрязнения продолжает свое движение, и прогнозируется, что оно может достичь Киевщины уже через четыре дня.

Как сообщал OBOZ.UA, значительное загрязнение воды и, соответственно, массовый мор рыбы в украинской акватории реки Сейм было зафиксировано еще 20 августа (на территории РФ еще раньше). Уже тогда Сумские власти запретили купание, лов рыбы и использование речной воды из Сейма даже для хозяйственных нужд.

А 28 августа появилась информация о том, что в Десне было обнаружено ядовитое вещество, спускаемое течением из России. Об этом сообщил Вышгородский городской голова Алексей Момот, однако позже удалил свое сообщение. Между тем, в Киевской ОВА заявили, что превышений вредных веществ в Десне не обнаружили, однако пользоваться водой из нее не рекомендовали.

Государственная экологическая инспекция уже тогда раскрыла причину загрязнения Десны и Сейма. Там основной версией загрязнения считают нарушение процессов на очистных сооружениях в русском Курске.

Таким образом, специалисты косвенно подтверждают предположение, что вода Сейма была отравлена россиянами намеренно, поскольку событие совпадает с началом операции ВСУ в Курской области.

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