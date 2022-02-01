Экологическая безопасность: адвокат рассказал, как распознать псевдоактивистов и как от них защититься

Главным признаком псевдоэкологов является безразличие к таким масштабным и реальным проблемам, как загрязнение почв или питьевой воды. Псевдоактивисты специализируются на шантаже предприятий.

Об этом рассказал адвокат Игорь Серков в интервью "5 каналу" (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"В моей адвокатской практике были случаи, когда ко мне обращались директора предприятий на предмет того, что эти экорейдеры терроризировали администрацию предприятий и просто не давали работать, тем самым требуя какое-то вознаграждение", – говорит специалист.

"В случае, если предприятия, руководство предприятия сталкивается с такими противоправными действиями так называемых экоэкспертов – а на самом деле экорейдеров – необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы и писать заявление о совершении уголовного правонарушения", – рекомендует Игорь Серков.