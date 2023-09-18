Воевал за будущее Украины и своего маленького сына: в боях возле Работино погиб защитник с Полтавщины. Фото

Через полтора месяца после гибели на фронте в Глухове на Полтавщине простятся с защитником Украины Данилом Бондаренко. Воин погиб 29 июля в тяжелых боях за село Работино на Запорожье, когда армейцы проводили титаническую работу, чтобы пройти заминированные поля и прорвать укрепленную линию обороны врага.

Только сейчас 32-летний Герой вернулся домой, к сожалению, на щите. Об этом сообщил Глуховский городской совет в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что глуховчанин Даниил Александрович Бондаренко, 7.12.1990 г. р., встал на защиту родной земли с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов – мобилизован 28 февраля 2022 года.

Это был опытный воин, имевший за плечами трехлетний контракт еще на службе в зоне АТО. Старший солдат честно и смело выполнял все поставленные задачи, служил в механизированном батальоне гранатометчиком. Самые тяжелые испытания пехоты переносил мужественно, зная, что воюет за свободное будущее Украины и своего маленького сына.

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Полтора месяца после гибели воина его родные питали надежду похоронить Даниила на родине, и только сейчас останки Героя были доставлены домой.

В Глухове вспоминают своего защитника как очень хорошего, щедрого и ответственного мужчину, который любил жизнь, в свое время играл за сборную города в футбол. Его помнят в родной школе №6, одногруппники и преподаватели ГНПУ, друзья.

"Мужественный воин – таким он предстанет среди побратимов в войске небесном. Искренние соболезнования родителям воина, его сыну, всем близким. Слава Герою!" – отметили в громаде.

Прощание с Героем состоится 18 сентября в ТрехАнастасиевском соборе. Погребение – на Веригинском кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с врагом возле Опытного погиб молодой воин Александр Яковцов с Полтавщины. Дома защитника ждали жена и два годовалых сына.

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