Его не дождались домой жена и две дочери: в боях за Украину погиб защитник с Одесщины. Фото

В четверг, 11 мая, Измаил на Одесщине провел в последний земной путь 40-летнего солдата ВСУ Григория Михова. Он погиб в минувшую субботу в боях на Донетчине, защищая родной край и всю Украину от нашествия российских оккупантов.

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Без мужа и папы остались его жена и две дочери. Трагическое известие сообщили в Болградской районной администрации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Григорий Михов родился в селе Голица 17 мая 1982 года. После школы он овладел профессией плотника в одном из профтехучилищ Измаила, там остался жить, создал семью. Большинство его довоенной жизни было связано со строительной сферой – знакомые и родные говорят, что мужчина имел к этому талант и золотые руки.

"Григорий был человеком, полным позитива и доброты, искренности и отваги, душой кампании. В любое время дня и ночи готов был прийти на помощь каждому, кто в ней нуждался. Из-за своей специализации и открытости у мужчины было немало друзей, которые его просто обожали", – вспоминают близкие погибшего защитника Украины.

Также у измаильца были музыкальные способности – он прекрасно играл на гитаре и пел, а в свободное время любил рыбачить. В браке с женой Натальей мужчина воспитывал двух замечательных дочерей – 19-летнюю Анастасию и 15-летнюю Дарью.

В ряды ВСУ Григорий Михов встал в начале февраля 2023-го, пройдя боевую подготовку, пишет агентство "Юг.Today". Там отметили, что он был хорошим солдатом и надежной опорой для побратимов. Воевал против агрессора на одном из самых горячих направлений фронта – Донецком. Последний бой воин принял 6 мая.

11 мая военного Григория Михова похоронили на Аллее славы, расположенной на новом кладбище в Измаиле.

"Он положил жизнь, защищая родную землю от российских оккупационных войск. В эти скорбные дни сочувствуем семье защитника Украины. Пусть душа погибшего обретет вечный покой, а Господь примет, где праведные почивают!" – отметило местное издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, война унесла жизнь известного в Измаиле скрипача – 23-летнего Богдана Михалаки. Воин ВСУ скончался 6 мая в госпитале от тяжелых ранений, полученных в боях с врагом на фронте.

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