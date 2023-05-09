Был известным в Измаиле скрипачом: от тяжелых ранений, полученных на фронте, умер 23-летний защитник из Одесщины. Фото

Война с российским агрессором унесла жизнь 23-летнего воина ВСУ Богдана Михалаки из Измаила Одесской области, который отправился на фронт добровольцем. Молодой защитник получил тяжелые ранения в боях с врагом, от которых 6 мая скончался в больнице.

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На малой родине он был известным скрипачом и самым молодым спортивным инструктором. О потере известила Федерация бодибилдинга и фитнеса Бессарабии, где парень работал до войны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Друзья, очень грустная новость пришла к нам с фронта, куда добровольно отправился воевать за свободу Украины наш самый молодой спортивный инструктор Богдан Михалаки!" – говорится в сообщении.

Парень был известен в Измаиле уличным скрипачом. В начале войны он занимался волонтерством – делал окопные свечи для защитников, а затем и сам пошел добровольцем воевать против агрессора.

По словам знакомых Богдана, в апреле 2022-го воин ВСУ получил тяжелое ранение во время боя с оккупантами. Некоторое время он находился в госпитале без сознания.

В прошлую субботу, 6 мая, сердце молодого защитника Украины Богдана Михалаки перестало биться.

"Он был очень светлый, добрый и честный человек, которого многие измаильцы знали как талантливого скрипача! Выражаем соболезнования родным и близким! Почтим память героя. К сожалению, безжалостная война забирает лучших!" – отметили в ФБФБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сдерживая российских оккупантов под Бахмутом, погиб украинский спортсмен Виктор Домитращук из Черновицкой области. 25-летний артиллерист с позывным "Щука" умер вслед за отцом-защитником, последний бой он встретил возле Часового Яра, в день своего рождения 8 января.

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