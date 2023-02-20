'Его готовы 'сдать': Бочкала объяснил, сколько еще продержится режим Путина

19 февраля Роман Бочкала, военный обозреватель, журналист и общественный деятель, объяснил шансы Путина удержать власть в РФ.

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Информация обнародована в эфире "24-го канала".

Прежде чем делать выводы, Бочкала проанализировал сложившуюся в РФ ситуацию: Путин потерял поддержку и своих сторонников, и населения.

"Во-первых, до сих пор Путин делал вид, что он равноудален от разных людей из своего окружения – от Пригожина, Шойгу, Кадырова и прочих", – отметил журналист.

Глава Кремля якобы находился "выше" ссор, споров, ошибок. Это давало ему возможность быть "хорошим царем", у которого "бояре плохие".

Однако теперь так называемые столпы режима – люди Путина – готовы его "сдать", так как видят, что на самом деле он уже не имеет былого влияния.

"Во-вторых, российская пропаганда удачно камуфлировала для населения ход войны. Однако теперь в РФ возвращается масса гробов и раненых – это невозможно скрыть и игнорировать. Поэтому вскоре глаза у населения РФ откроются", – отметил обозреватель.

"Путин продержится год – до конца 2023 года. Дальше – нет: больше "пропетлять" уже не сможет", – подытожил Роман Бочкала.

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