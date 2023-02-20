"Его готовы "сдать": Бочкала объяснил, сколько еще продержится режим Путина
19 февраля Роман Бочкала, военный обозреватель, журналист и общественный деятель, объяснил шансы Путина удержать власть в РФ.
Информация обнародована в эфире "24-го канала".
Прежде чем делать выводы, Бочкала проанализировал сложившуюся в РФ ситуацию: Путин потерял поддержку и своих сторонников, и населения.
"Во-первых, до сих пор Путин делал вид, что он равноудален от разных людей из своего окружения – от Пригожина, Шойгу, Кадырова и прочих", – отметил журналист.
Глава Кремля якобы находился "выше" ссор, споров, ошибок. Это давало ему возможность быть "хорошим царем", у которого "бояре плохие".
Однако теперь так называемые столпы режима – люди Путина – готовы его "сдать", так как видят, что на самом деле он уже не имеет былого влияния.
"Во-вторых, российская пропаганда удачно камуфлировала для населения ход войны. Однако теперь в РФ возвращается масса гробов и раненых – это невозможно скрыть и игнорировать. Поэтому вскоре глаза у населения РФ откроются", – отметил обозреватель.
"Путин продержится год – до конца 2023 года. Дальше – нет: больше "пропетлять" уже не сможет", – подытожил Роман Бочкала.
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