РФ может попытаться сорвать визит Байдена в Европу: ГУР узнало о 'ядерной опасности'

Россия может попытаться сорвать визит президента США Джо Байдена в Европу. Для этого государство-агрессор привычно прибегнет к ядерному шантажу.

Видео дня

Перед запланированным визитом Байдена в Европу Россия начинает масштабные учения стратегических ядерных сил и подготовку компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, в РФ начинают масштабные учения стратегических ядерных сил перед визитом Байдена в Европу. Усилением ядерного шантажа государство-агрессор хочет сорвать анонсированный приезд президента США.

"Подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования. В рамках подготовки к учениям проведена проверка системы централизованного боевого управления ВС РФ "Монолит", - предупреждают в ГУР.

По данным украинской разведки, в России уже провели проверку каналов боевого управления. Силы и средства стратегических ядерных сил русское командование перевело в высшие степени боевой готовности. Экипажу ракетного подводного крейсера стратегического назначения довели боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность стратегических ядерных сил к применению.

Вдобавок к этому на авиабазе "Тамбов" оккупанты развернули вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

"Такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины", - резюмировали в ГУР.

Напомним, еще в начале февраля стало известно, что Байден посетит Польшу в конце последнего зимнего месяца. Как писали западные СМИ, то, что визит состоится практически в годовщину полномасштабной агрессии РФ, поможет американскому президенту еще раз привлечь внимание к устойчивости Украины перед российской агрессией и подтвердить солидарность США с украинским народом при вступлении войны в новую фазу.

Согласно обнародованному на днях заявлению Белого дома, в частности, Байден посетит Польшу, где проведет переговоры с Дудой и лидерами нескольких стран НАТО. В частности, речь идет о лидерах стран, входящих в так называемую Бухарестскую девятку: Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Чехию.

Также Байден во время визита в Польшу выступит с обращением к Путину и россиянам, а остальной мир в его речи услышит "сообщения, которые найдут отклик у наших союзников и партнеров", заявили в Белом доме.

Сообщалось, что бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете Джон Гербст подвел своеобразные итоги года полномасштабной войны России против Украины. По его словам, Украина уже уничтожила до 50% военного потенциала РФ. Это значительно улучшило ситуацию с безопасностью для западных стран. При этом инвестиции в ослабление государства-агрессора для тех же США обошлись в 6% оборонного бюджета.