Адиннарод, говорите?

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Кроме знаменитого сала, вареников и борща, у украинцев есть еще одно блюдо, которое может считаться сакральным. Это – колбаса. Ее идея в свое время была позаимствована у татар, само название ее от слова "ковбик" – тюркского происхождения и первоначально так называли фаршированный мясом желудок животного.

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Але українці творчо переробили ідею й додали до неї свого національного колориту. Татари не робили ковбас із свинини, тому українські ковбаси та кендюх (сальтісон) цілком можуть вважатися національною стравою.

Приготування ковбас було справжнім священнодійством, а результат – неперевершеним. Рецептів українських ковбас безліч. Варені, печені, варено-печені, копчені, варено-копчені, кров`яні тощо. Можете сперечатися, але за смаком українські народні ковбаси залишають за собою знамениті німецькі. Але це моя особиста думка, яку можете не поділяти.

Українська ковбаса, як і сало, до речі, ідеально поєднується з іншими українськими народними напоєм – "перцівкою" та "хріновухою". Свято душі і тіла...

У Московії ковбасу не готували узагалі. Незважаючи на безліч запозичень у татар від пісень і косоворотки до балалайки та кулєбяки, ковбаса там не прижилася. Більше того, її приготування було заборонено, бо було заборонено подрібнювати м'ясо.

Уперше московити спробували ковбасу, яку виготовляли німці. Петру І подобалося усе німецьке та голландське, прийшлися до смаку і ковбаски. Бояри тихцем плювалися й поза очі називали царя-батюшку "Антихристом". Звісно, не лише за ковбасу.

Більш менш масове виробництво ковбас на Росії почалося уже в ХІХ сторіччі. Першим відомим тамтешнім майстром був купець Іван Русінов, який навчався у німців. У 1852 році він відкрив перший ковбасний завод. Там виготовлялася знаменита "Углицька" ковбаса, рецепт якої дуже здивував би українських господарок, а українські господарі не їли б її навіть під добрячу дозу "хріновухи". Не тому, що не смачна, а через гидливість.

Русінов брав м'ясо старих корів та биків, яке вже не годилося для вживання. На 2-3 тижні його залишали у льохах. Коли напіврозкладене м'ясо починало відділятися від кісток, до нього додавали сало, сіль та підмішували відходи м`яса, які привозили з торгових рядів. Цією мішаниною заповнювали оболонки і коптили.

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