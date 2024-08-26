'Единая страна – не абстракция': в НСЖУ сделали портрет бывшего узника Кремля Станислава Асеева

Украина обязательно победит, потому что среди ее сыновей достаточно людей, которые своей жизнью и борьбой олицетворяют ее главную черту – независимость. Именно таков писатель, правозащитник, а теперь и военнослужащий Вооруженных сил Станислав Асеев.

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Так считает член Секретариата Национального союза журналистов Украины, крымский журналист Николай Семена. Он сделал свой, письменный портрет бывшего узника Кремля Станислава Асеева.

"Независимость – это не просто слово. Это ежедневная борьба, которую ведут такие несокрушимые борцы за свободу. И пока они есть – наша независимость нерушима", – утверждает Семена.

Предлагаем вашему вниманию потртет Асеева от его крымского коллеги.

"Наши пути пересеклись в 2014 году, когда наша независимость впервые после 1991 года испытала серьезную угрозу. Мы оба решили остаться на оккупированных территориях – я в Крыму, Станислав на Донбассе. Тогда мы не были знакомы и не могли контактировать, но действовали одинаково: остались выполнять свой профессиональный долг – писать правду, вести хронологию оккупации, документировать преступления.

Мы не руководствовались высокими понятиями, и даже когда кругом подстерегала опасность, не считали свою работу героизмом. Мы просто понимали, что в Украину пришла беда, и мы должны как минимум ее правдиво описать. Но не так думали россияне, которые оккупировали Крым и Донбасс. Наша правда им мешала и они пытались лишить этого права не только нас, но и всех наших коллег.

Наши истории практически синхронны. Практически одновременно на нас обрушились репрессии окупантов, мы прошли через российские "суды" и почти одновременно вышли на свободу. Но за этой синхронностью стоят разные судьбы. Станислав прошел через ад "Изоляции" - тайной тюрьмы в Донецке, где его пытали 2,5 голда.

Сегодня Станислав Асеев ведет широкую политическую деятельность, занимает активную социальную и политическую позицию. Он выступал в Совете Европы, на Мюнхенской конференции по безопасности, встречался с американскими сенаторами. Но самое главное – Станислав не сдался. Когда началось полномасштабное вторжение, он ушел на фронт.

"Я в бронежилете и камуфляже вынужденно, потому что есть угроза стране," - говорит Станислав. - "Конечно, я бы с удовольствием писал книги, занимался публицистикой, жил бы где-то в Европе. Но Россия - это современная такая "Изоляция". Или " Изоляция" – это модель современной России, которая, к сожалению, поглотит всю нашу страну, если не бороться.

Станислав Асеев создал фонд Justice Initiative Fund, цель которого – собирать информацию о военных преступниках российской войны в Украине. "В основу фонда я положил идею выплаты финансового вознаграждения за информацию об этих людях," – объясняет он. "То есть я решил соединить практику США, которые выплачивают на государственном уровне вознаграждение за информацию о террористах, и Израиля, который искал нацистских военных преступников столько, сколько они существовали на этой земле."

Для Станислава Асеева лозунг "единая страна" – это не просто абстракция. "Это действительно то, во что я верил и продолжаю верить. И Донбасс географически, безусловно, является частью Украины," – отмечает он.

Как сообщал OBOZ.UA, Асеев чуть не погиб на фронте. Во время выполнения боевого задания он получил травму головы и попал в больницу. Писатель воевал на одном из самых горячих направлений.

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