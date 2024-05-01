Станислав Асеев чуть не погиб после боя с оккупантами: что известно о состоянии писателя, который сейчас в госпитале

Украинский писатель, журналист и военнослужащий Станислав Асеев чуть не погиб на фронте. Во время выполнения боевого задания он получил травму головы и попал в больницу.

Об этом воин и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко рассказал в Х (ранее Twitter). Журналист Денис Казанский раскрыл, что его коллега воевал на одном из самых горячих направлений.

"Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен был умереть. Позиции, к сожалению, были потеряны. Сейчас я нахожусь в госпитале с сотрясением мозга. Вскоре я снова обращусь к вам за помощью, потому что в материальном плане наше подразделение потеряло очень многое", – написал Станислав Асеев.

Еще 29 апреля военный рассказывал, что участвует в тяжелых боях в районе села Очеретино Донецкой области. "Вся российская военная промышленность пытается нас убить. А мы, блин, еще живы", – писал Асеев.

Денис Казанский добавил, что с поля боя героя забрали в госпиталь с контузией.

"На днях мы издали новый роман Стаса – "Мельхиоровый слон". На самом деле он был написан еще в 2013 году, но до сих пор не издавался. Стас планировал презентовать его в Киеве 28 апреля, но не смог из-за обострения на фронте", – объяснил журналист.

Как известно, Станислав Асеев служит в 109 бригаде ТрО. Он добровольно вступил в ряды ВСУ. Журналист сразу присоединился к пехотной роте на первой линии обороны.

Ранее OBOZ.UA писал, что Асеева террористы держали в плену в пыточной "Изоляция" после задержания во в.о. Донецке. Об изоляторах, еде и жестоких пытках током он рассказал уже после освобождения.

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