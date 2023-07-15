"Джонні Депп привітав росіян" – чергова голосна брехня руссо-ЗМІ, щоб росіяни почувалися не настільки зневаженими.

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Російські ЗМІ щиро і від душі набрехали про "тепле звернення Джонні Деппа до росіян" – а що робити, доводиться якось викручуватись в тотальній санкційній ізоляції і тотальному ж презирстві до нації-агресора.

Насправді в Москві влаштували закритий допрем'єрний показ "Жанни Дюбаррі" (один з продюсерів – росіянин Константін Йолкін) з Деппом в ролі Людовіка XV. І перед фільмом запустили кліп з привітанням від виконавця головної ролі до глядачів із нейтральним завершенням "Бережіть себе і до зустрічі!". Всіх глядачів по всьому світу.

Тобто, це не просто кліп для росіян, в якому не згадано росіян – це навіть не для них кліп. Але російські ЗМІ вже з цього встигли роздути цілих дві скандальні новини:

Джонні Депп привітав росіян – "ура, в нас не всі плюються!". Іноді контекст новини чи й заголовку такий, що виглядає, ніби Депп особисто приїхав до Москви і привітав зі сцени. Джонні Депп їде до Росії – бо ж прямо сказав в кінці "до зустрічі!". Значить, однозначно їде. Вже навіть вигадали, що це буде восени і Депп гонорар в $5 млн скоротив до $370 тис – так хоче побачити росіян в дикому середовищі мешкання!

Тут пасує хіба найвідоміша цитата з Сумної Коняки-Лаврова: "ДБЛБЛД" (с)

Опустимо ту дрібну прикрість, що українські ЗМІ негайно підхопили заголовки з РФ як мінімум про "привітання", якщо не про "візит"... Мають досі таку чудову звичку вторинності – підбирати новини за "старшим братом".

Хоча як можна хоча би не запідозрити якусь підтасовку, коли Депп говорить а) з екрану; б) англійською без жодного слова язиком (як зазвичай робиться з метою піару в кожній країні – чи привітання, чи прощання, чи побажання в 1-2 слова місцевою мовою для підтримки фанатів і покращення продажів); в) жодного слова про Росію чи російських глядачів. Одразу спадає на думку, що звернення не до росіян. Перевірка це негайно і підтверджує. Але, як виявилось, до підозр і перевірок схильні не всі...