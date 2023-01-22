Джамала рассказала о гибели под Бахмутом близкого друга: у него осталось трое детей. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб крымский татарин и друг украинской певицы Джамалы – Сейран Кадыров. Герой отдал свою жизнь за Украину в районе Бахмута в Донецкой области.

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Об этом Джамала сообщила на своей странице в Facebook. Она отметила, что дружила с Сейраном еще с детства, ведь выросли в одном селе – Кучук-Озене в Крыму.

Он всегда поддерживал ее и был для нее как брат. Певица вспомнила, как в детстве отец Сейрана поверил в ее певческий талант и помогал учиться музыке.

Известно, что Сейран Кадыров служил в спецподразделении "Крым" Главного управления разведки Министерства обороны.

У друга Джамалы остались жена и дочери, самой маленькой из них всего два года. Певица призвала всех неравнодушных помочь семье погибшего. С этой целью она опубликовала реквизиты супруги Сейрана Елены – 4441114427417462.

Напомним, в боях за Украину под Бахмутом Донецкой области погиб казак Владимир Гаврилюк. 42-летний воин ушел на войну с первого дня полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину с вражескими войсками России погиб известный режиссер монтажа с позывным "Тарантино" Виктор Онисько. Он работал над украинскими фильмами и сериалами, в том числе над лентами "Захар Беркут", "Сторожевая застава", "Кофе с кардамоном", "Отдана".

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