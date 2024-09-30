'Дядя воевал с россиянами, победил их и стал киборгом!' Как говорить с детьми о людях с инвалидностью: украинцев поразило объяснение мамы

Украинцев поразило объяснение мамы, когда ее сын увидел мужчину с протезом и спросил, что это у него такое. Женщина не растерялась и ответила, что дядя был простым человеком, сражался с русскими, победил их и стал непобедимым киборгом.

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О ситуации рассказала одна из контент-авторов Таня Адамс в своем Telegram-канале. Она отметила, что объяснение женщины наиболее приемлемо, а дети не боятся таких людей.

"Только что слышала объяснение от мамы ребенку, который спросил на запротезированного мужчину: "А что это такое у дяди?" Ребенок спросил громко, мужчина слышал. А мать тоже громко объяснила: "Дядя был простым человеком, а потом он воевал с россиянами, победил их и стал киборгом". "Сильнее стал?". "Непобедимым!". Мне кажется, что норм объяснила. А не это все "почему они носят шорты, дети боятся". То не дети боятся, то вы тупые", – написала Адамс.

Украинцы поддержали такую реакцию женщины и отметили, что это лучшее из объяснений, которое может быть.

"Чистая правда, наши воины непобедимы".

"Супер объяснение! Я, наверное, еще бы добавила: "Давай поблагодарим его, приложив ладошку к сердцу", если бы мужчина мог это увидеть".

"Мне стыдно, что я так не смогла объяснить своему ребенку. Да, я тоже рассказывала о "был воином, был ранен, потерял руку", но то, что я прочла – лучшее из объяснений".

"Браво! Главное, что мама сказала абсолютно 100% правду".

Некоторые добавляли, что таких героев можно называть суперменами.

"Совершенно верно. Слышала еще вариант "супермен".

"Я сыну сказала, что это Герой-супермен. Но малыш уточнил, что железный человек. Спасибо Марвелу за такое количество объяснений для детей".

"Это объяснение в последнем предложении вашем – прям супер метко! То не дети боятся, то взрослые тупые/боятся/подходят/не сумели себе осознать реальность".

Ранее OBOZ.UA писал, что с детьми, живущими в условиях войны, нужно как можно больше говорить, именно тогда они становятся быстрее взрослыми и включают в себя ответственность.

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