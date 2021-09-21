Двоюродная сестра Сенцова обматерила Украину в сети: предполагают, что ее страницу взломали

Двоюродная сестра украинского режиссера и бывшего политузника Кремля Олега Сенцова Наталья Каплан (Кочнева) назвала Украину "наихудшей страной для эмиграции". Журналистка обматерила ее и заявила, что наконец-то возвращается домой.

Пост об этом женщина оставила 20 сентября в Facebook. Отметим, что до 2019 года она была гражданкой России, а затем указом президента Украины получила украинское гражданство.

"На*уй Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", – написала Каплан.

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Под этим заявлением собралось несколько сотен комментариев. Многие подписчики интересовались причиной такого поступка женщины. Другие высказывались нецензурно в ее адресс, желали "счастливого пути" и скорейшего возвращения в РФ.

Некоторые же предположили, что, возможно, страницу сестры Сенцова в соцсети просто взломали. Однако в комментариях она подчеркнула, что это не так.

"Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья", – отметила Каплан.

После волны критики она написала еще несколько обидчивых постов, пожелав, чтобы украинцы отписались от ее страницы. Также заверила, что даже по возвращению в Россию главе этой страны Владимиру Путину "не продастся".

"Украина посылала меня на*уй 5 лет, а я всего лишь пост в ФБ против написала. Да отпишитесь вы уже. Путину не продамся, он для меня враг куда дольше, чем для Украины", "Ой, от меня обидчево отписываются. Та шо я можу вам казати: не*уй шастать. Если вы подписались на меня ради Сенцова, отписывайтесь уже, вообще-то он вышел. Если вам еще шо от меня треба, так и скажите (украинский понимаю, хоть для меня это и иностранный). Я не буду дальше расписываться, все равно ни*уя не поймете. Я чужая, смиритесь и действуйте по своей совести (хотя, кому я тут про совесть рассказываю)", – подытожила Каплан.

Сам Сенцов слова сестры пока не прокомментировал.

Наталья Каплан – двоюродная сестра Олега Сенцова. Настоящая фамилия – Кочнева, псевдоним Каплан, по ее словам, ей дал редактор, еще в 1999 году.

После незаконного ареста Сенцова Наталья развернула большую правозащитную деятельность, рассказывала о нем на различных платформах, вела блог, участвовала в зарубежных поездках. В 2017 году переехала в Киев, до этого жила в Москве. Работала журналисткой.

1 декабря 2018-го министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович торжественно в Киеве вручил сестре на тот момент осужденного в России украинского режиссера награду польского внешнеполитического ведомства "За человеческое достоинство" (Pro Dignitate Humane).

В том же году у Каплан, которая имела гражданство России, возникли трудности с получением временного вида на жительство в Украине. А уже 17 мая 2019-го она стала гражданкой Украины. О соответствующем указе пятого президента Петра Порошенко женщина сообщала в Facebook.

"Свершилось! Я гражданка Украины!" – радостно писала она, не посвящая в подробности получения украинского гражданства. Позже женщина делилась планами выучить украинский язык.

Наталья Каплан много делала для того, чтобы о ее брате, который был в кремлевском плену, узнало как можно больше людей. После освобождения Сенцова она говорила, что оказалась в больнице с депрессией и полным эмоциональным выгоранием.

В соцсети рассказывала, почему уехала из России, говоря, что стала изгоем в своей стране, многие люди прекратили с ней общение. Она неоднократно признавалась в любви к Украине.

Во время пандемии коронавируса Каплан долгое время прожила в Грузии. Ныне отвечает на сотни комментариев, которыми завалили ее подписчики после постов с оскорблениями в адресс Украины, при этом призывает "не приплетать сюда Сенцова".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Каплан обратилась к фанатам СССР. В частности, она дала им иронические советы о том, как можно вернуться в прошлое.