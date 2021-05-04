Фанатам СССР предложили простой способ вернуться в прошлое

Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан назвала несколько способов, как фанатам СССР можно вернутся в прошлое.

На своей странице в Facebook, она иронично заявила, что нет ничего невозможного для "человека с интеллектом, и, если уж так хочется вернуться в Советский Союз, то сделать это очень просто".

И так, что нужно сделать, чтобы, по мнению Каплан, попасть в СССР:

Выписать газеты. Их не обязательно читать, но можно, например, заворачивать рыбу, а также использовать, как упаковочный материал для других предметов (поскольку в СССР они были недоступны). Также можно использовать газеты, как пилотки, скатерти для пикника, подстилки или стелить на дно мусорного ведра, ведь от пакетов для этих целей придется отказаться.

Также газетами можно заклеивать окна или использовать, как наполнитель для лотка кошки.

Дизайн квартиры. По словам Каплан, на стене обязательно должен быть ковер, желательно с оленями и сервант с посудой только для праздников, фарфоровыми статуэтками и хрустальной вазой. "Это ваш стратегический праздничный набор. Вазу можно подарить коллеге в честь 50-летия. И еще книгу, книга – лучший подарок", – сказано в сообщении.

Из развлечений – только шахматы. По словам Каплан, с книгами стоит быть внимательными, что бы на полках не оказалось "чего-то эдакого". Еще из развлечений – выжигание по дереву или поклейка зданий из спичек. Кино и театр – крайне редко, а посещение ресторана – половина зарплаты.

Гардероб. Про джинсы и кроссовки стоит забыть, а вещи вязать или шить самим. Из зимний одежды будут не удобные пуховики, а только стеганые пальто.

Вы ничего не будете выбрасывать. "Вспоминаем, как штопать носки. Штопаем вообще все. А если что-то заштопать уже невозможно, то мы включаем фантазии и вот брюки превращаются в элегантные шорты. Конечно, что-то пойдет на тряпки, ведь хозяйственных губок у вас не будет. Еще тряпки прекрасно заменяют средства женской гигиены", – написала Каплан.

Мандарины только на Новые год, а овощи – только сезонные. Для того, чтобы купить колбасу, придется ехать на мясокомбинат и попросить сделать ограниченную партию колбасы с опилками и туалетной бумагой. Овощной салат зимой – нашинкованная капуста или свекла с морковкой. Забудьте про огурцы и помидоры. И не забудьте поставить на подоконник луковицу в стакане. Сметану обязательно разбавляйте водой и забудьте про утренний кофе.

Вы можете купить Жигуленок. Правда, как утверждает Каплан, копить для этого придется лет 10, а если вы из среднего класса, то машина вам не светит.

"Люди, не надо троллить желающих вернуться в СССР! Пусть живут, как хотят, имеют право. Главное, не забывать выписать газеты", – иронично добавила Каплан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историки Украинского института национальной памяти рассказали об истории происхождения советского фейка о том, что украинцев якобы придумал Австрийский генштаб. Этот информационный вброс Москва осуществила еще в 1914 году, однако пользуется им до сих пор.