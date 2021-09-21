Сенцов отреагировал на скандальное высказывание сестры об Украине: это очень горько

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что ему обидно за слова своей двоюродной сестры Натальи Каплан, которая обматерила Украину. Он выразил убеждение, что это были эмоции на фоне "обострения депрессии" женщины.

Мужчина попросил прощения за ее резкие высказывания в адрес государства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько", – отметил Сенцов.

В то же время он выразил благодарность сестре за ее многолетнюю поддержку. Также попросил украинцев с пониманием отнестись к тяжелому психологического состоянию женщины, в котором "она находится уже длительное время".

Видео дня

Напомним: 20 сентября Наталья Каплан (Кочнева) оставила несколько оскорбительных постов об Украине на своей странице в Facebook. Женщина заявила, что это "наихудшая страна для эмиграции", а она наконец возвращается домой – в Россию.

Двоюродная сестра Сенцова ранее была гражданкой РФ, проживала в Москве и работала журналисткой. В 2017 году она переехала в Киев, а в 2019-м указом президента получила гражданство Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Каплан в своих постах в соцсети часто признавалась в любви к Украине. Также она давала иронические советы фанатам СССР о том, как им вернуться в прошлое.