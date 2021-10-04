Двое экс-сотрудников полиции ограбили вора: 42 млн грн ущерба взыщут из госбюджета

Двое бывших сотрудников полиции в Павлограде Днепропетровской области ограбили вора на сумму более 42 млн гривен. Сумму награбленного и 100 тысяч материального ущерба выплатят потерпевшим из государственного бюджета.

Злоумышленников Андрея Куцманда и Антона Спарыша осудили за разбой, ограбление и превышение служебных полномочий. Они получили 11 и 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Об этом стало известно из приговора в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, к правоохранителям обратилась женщина, у которой украли 1,4 млн долларов, 156 тысяч евро и ювелирных изделий с драгоценными камнями на сумму 200 тысяч долларов. Все ценности были спрятаны в пластиковых ведрах в выгребной яме в козлятнике на территории дома. Женщина не боялась так хранить средства, поскольку их охраняли две собаки.

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Известно, что она заявила в полицию об исчезновении средств и украшений после того, как ее муж пропал вместе со всеми ценностями и своим братом. Правоохранители нашли злоумышленников в съемной квартире в Павлограде, подстерегли их в подъезде и силой забрали деньги. Один из полицейских дал им 50 тысяч долларов, чтобы те исчезли из города. Остальные средства правоохранители поделили между собой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве за государственную измену будут судить бывшего чиновника СНБО. СБУ установила, что бывший чиновник был завербован иностранной спецслужбой, которой передавал секретную информацию о высших органах власти.