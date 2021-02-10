Два циклона ударят почти по всем областям: где в Украине ждать снег и ледяной дождь

До конца недели в Украине, 10-13 февраля, пройдут еще два циклона. Они принесут с собой снег, дождь, ледяной дождь и туман.

Во всех областях, кроме востока страны, будет наблюдаться дальнейшее увеличение глубины снежного покрова. Об этом сообщили на странице "Метеопост" в Facebook (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

При этом на востоке, наоборот, ожидается его уменьшение. Также следует ожидать усиления скорости ветра в большинстве областей до 15-17 м/с, а в отдельных регионах и до 18-20 м/с. Ожидается, что сложные погодные условия еще продлятся до субботы, 13 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, еще два циклона принесут в Украину осадки и похолодания в середине этой недели. Один из них уже приблизился к нашей стране с запада.