'Душевно и по-домашнему': звезда 'Квартала' Юрий Великий выступит с сольной программой в Киеве

29 июня в Киеве состоится уже второй благотворительный концерт лучшего пародиста страны – Юрия Великого. Сбор гостей – в 18.00, начало – в 19.00. Это большое сольное шоу входит в серию благотворительных событий от Квартал-Концерта в КВЦ Парковый. Цель приобрести дроны и пикапы для защитников за средства купленных билетов. Так, деньги с прошлого концерта 12 марта были направлены на закупку 2-х дронов для 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха. Присоединяйтесь!

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Юрий Великий – юморист, пародист, актер и автор Студии "Квартал 95", известный своими острыми пародиями для самых долбанутых политиков. Как говорит сам Юра: "Куда не долетают наши "Байрактары" или "Хаймарсы", туда точно достают наши шутки. Когда мы смеемся над врагом, он становится для нас не таким страшным".

29 июня ждите багаж точного сарказма и юмора. Название программы "Душевно, по-домашнему". Крылатая фраза испуганных россиян, бежавших из оккупированного Крыма во время хлопка, стала поводом для стега. А вот для Юрия – отдельным тематическим ивентом. Программа уже дополнилась новыми пародиями, и может в этот момент Юрий придумал еще одну шутку. Ибо поводов, согласитесь, достаточно. А с чувством юмора у украинцев всегда было отлично. Организаторы призывают прийти зарядиться хорошим настроением и помочь нашим защитникам!

"Такие концерты направлены на создание положительных эмоций у зрителей, потому что юмор в наше время очень нужен для поддержания боевого духа и улучшения настроения. Мы собрали лучшую программу за последний год, поэтому я уверен, что ожидания зрителей оправдаются на 100%", – отметил Юрий Большой.

На концерте зрители смогут увидеть более десяти пародий, среди которых будут как любимые украинские деятели, так и известные представители страны агрессора. Юморист думает, что обязательно появятся и новые персонажи. Кто это будет? Пусть пока остается маленькой интригой.

"В тех городах, где уже прошла часть концертов, очень тепло встречали зрители, которые смогли получить не только удовольствие от концерта, но и принять участие в благотворительных аукционах и задонатить на помощь нашим защитникам. И наша обязанность - поддерживать тех, кто каждый день стоит на защите нашей страны", – поделился Юрий.

Партнеры мероприятий – БФ " За Луганщину " и общественная организация " ВПО Украины ", технические партнеры – компании "Феерия" и "Медиатек". Ивент состоится в удобном современном концертно-конгрессном зале на 3-м этаже КВЦ " Парковый", с качественным звуковым и световым оборудованием, комфортным партером, экранами, отдельными вип-зонами, барами, фуд-зоной, детской комнатой, парковкой на улице и на крыши здания. Отдельно в зале представлена Зона благотворительности с отчетами о том, на что уходят деньги от концертов и информации о благотворительных организациях-партнерах. КВЦ "Парковый" – это самая современная площадка для проведения различных событий.

Локация оборудована сертифицированным ГСЧС укрытием и мощными генераторами, что дает возможность проводить события даже в отсутствие электроснабжения. Укрытие – большое чистое и светлое помещение, оборудованное всем необходимым на случай объявления воздушной тревоги. Специальная команда поможет быстро провести эвакуацию несколькими путями.

Организаторы предупреждают, что в случае воздушной тревоги все зрители и артисты будут вместе ждать ее окончания в укрытии, после чего концерт будет продолжен. Если воздушная тревога будет продолжаться до начала мероприятия – концерт начнется позже, через 40 минут после окончания тревоги.

Что: Юрий Великий с программой "Душевно, по-домашнему"

Где: КВЦ "Парковый", Парковая дорога, 16а

Когда: 29 июня сбор гостей – в 18:00, начало – в 19:00.

Билеты: по ссылке

Телефон для справок: 050 471 23 28

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