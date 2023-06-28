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"Душевно и по-домашнему": звезда "Квартала" Юрий Великий выступит с сольной программой в Киеве

Мария Шевчук
Общество
4 минуты
315
'Душевно и по-домашнему': звезда 'Квартала' Юрий Великий выступит с сольной программой в Киеве

29 июня в Киеве состоится уже второй благотворительный концерт лучшего пародиста страны – Юрия Великого. Сбор гостей – в 18.00, начало – в 19.00. Это большое сольное шоу входит в серию благотворительных событий от Квартал-Концерта в КВЦ Парковый. Цель приобрести дроны и пикапы для защитников за средства купленных билетов. Так, деньги с прошлого концерта 12 марта были направлены на закупку 2-х дронов для 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха. Присоединяйтесь!

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"Душевно и по-домашнему": звезда "Квартала" Юрий Великий выступит с сольной программой в Киеве

Юрий Великий – юморист, пародист, актер и автор Студии "Квартал 95", известный своими острыми пародиями для самых долбанутых политиков. Как говорит сам Юра: "Куда не долетают наши "Байрактары" или "Хаймарсы", туда точно достают наши шутки. Когда мы смеемся над врагом, он становится для нас не таким страшным".

"Душевно и по-домашнему": звезда "Квартала" Юрий Великий выступит с сольной программой в Киеве

29 июня ждите багаж точного сарказма и юмора. Название программы "Душевно, по-домашнему". Крылатая фраза испуганных россиян, бежавших из оккупированного Крыма во время хлопка, стала поводом для стега. А вот для Юрия – отдельным тематическим ивентом. Программа уже дополнилась новыми пародиями, и может в этот момент Юрий придумал еще одну шутку. Ибо поводов, согласитесь, достаточно. А с чувством юмора у украинцев всегда было отлично. Организаторы призывают прийти зарядиться хорошим настроением и помочь нашим защитникам!

"Душевно и по-домашнему": звезда "Квартала" Юрий Великий выступит с сольной программой в Киеве

"Такие концерты направлены на создание положительных эмоций у зрителей, потому что юмор в наше время очень нужен для поддержания боевого духа и улучшения настроения. Мы собрали лучшую программу за последний год, поэтому я уверен, что ожидания зрителей оправдаются на 100%", – отметил Юрий Большой.

На концерте зрители смогут увидеть более десяти пародий, среди которых будут как любимые украинские деятели, так и известные представители страны агрессора. Юморист думает, что обязательно появятся и новые персонажи. Кто это будет? Пусть пока остается маленькой интригой.

"Душевно и по-домашнему": звезда "Квартала" Юрий Великий выступит с сольной программой в Киеве

"В тех городах, где уже прошла часть концертов, очень тепло встречали зрители, которые смогли получить не только удовольствие от концерта, но и принять участие в благотворительных аукционах и задонатить на помощь нашим защитникам. И наша обязанность - поддерживать тех, кто каждый день стоит на защите нашей страны", – поделился Юрий.

"Душевно и по-домашнему": звезда "Квартала" Юрий Великий выступит с сольной программой в Киеве

Партнеры мероприятий – БФ " За Луганщину " и общественная организация " ВПО Украины ", технические партнеры – компании "Феерия" и "Медиатек". Ивент состоится в удобном современном концертно-конгрессном зале на 3-м этаже КВЦ " Парковый", с качественным звуковым и световым оборудованием, комфортным партером, экранами, отдельными вип-зонами, барами, фуд-зоной, детской комнатой, парковкой на улице и на крыши здания. Отдельно в зале представлена Зона благотворительности с отчетами о том, на что уходят деньги от концертов и информации о благотворительных организациях-партнерах. КВЦ "Парковый" – это самая современная площадка для проведения различных событий.

Локация оборудована сертифицированным ГСЧС укрытием и мощными генераторами, что дает возможность проводить события даже в отсутствие электроснабжения. Укрытие – большое чистое и светлое помещение, оборудованное всем необходимым на случай объявления воздушной тревоги. Специальная команда поможет быстро провести эвакуацию несколькими путями.

"Душевно и по-домашнему": звезда "Квартала" Юрий Великий выступит с сольной программой в Киеве

Организаторы предупреждают, что в случае воздушной тревоги все зрители и артисты будут вместе ждать ее окончания в укрытии, после чего концерт будет продолжен. Если воздушная тревога будет продолжаться до начала мероприятия – концерт начнется позже, через 40 минут после окончания тревоги.

Что: Юрий Великий с программой "Душевно, по-домашнему"

Где: КВЦ "Парковый", Парковая дорога, 16а

Когда: 29 июня сбор гостей – в 18:00, начало – в 19:00.

Билеты: по ссылке

Телефон для справок: 050 471 23 28

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