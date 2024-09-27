Дрон STING Mad Max от команды Голика прошел тестирование при сильном ветре

Неуязвим для РЕБ, прост в управлении и еще устойчив против непогоды – украинский ударный дрон STING Mad Max снова доказал свою выносливость. Команда разработчиков проводила испытания очередной партии бомберов для военных и определила еще одну сильную сторону БПЛА.

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Об успешности теста рассказал в Facebook Юрий Голик – предприниматель и волонтер, который вместе с партнерами собрал профессиональных инженеров для разработки милитарных дронов.

Ранее бомбардировщик STING Mad Max прошел проверку от Министерства обороны Украины и теперь рекомендован для использования в ВСУ. Грузоподъемность – 3 кг, дальность полета – 10 км, стойкость против воздействия радиолокационных ловушек – все это далеко не все его преимущества. Разработчики усовершенствовали видеомодуль БпЛА, а для более удобного управления запрограммировали несколько режимов полета – "удержание точки и высоты" и "полет миссией", которые, по сути, являются автопилотом.

Партия беспилотников, показавшая устойчивость к воздушным порывам, вскоре будет уничтожать российскую технику и самих оккупантов на вооружении нескольких военных подразделений.

"Мы придирчиво относимся к проверке каждого дрона. Речь не только о высокой планке качества нашей сокрушительной продукции. Беспилотники – это "глаза" и оружие наших защитников, и они должны быть безотказными. Это высокая ответственность. И, по сути, основная причина, почему мы не передаем в подразделения технику без предварительного тестирования", – сообщил Юрий Голик.

Как он ранее рассказывал, к испытаниям дронов разработчики привлекают непосредственно будущих "потребителей" – военных. Профессиональные операторы помогают оценить удачность новых моделей и качество существующих апгрейдов. Дополнительно инженерная команда создала своего рода курс по БПЛА, на котором передает практические и теоретические знания военным, которым затем отправляет коптеры.