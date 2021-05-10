Дробович – о различии 9 мая в Украине и России: не спорь с дураком, он задавит опытом

В Украине должны отмечать День победы над нацизмом, не смотря на Россию и ее пропаганду. Украинцы обязаны помнить о 8 млн погибших человек нашей страны.

Такое мнение в эфире "Украина 24" высказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Он отметил, что сравнивать празднования в Украине и РФ, это все равно, что спорить с дураком.

"Не спорь с дураком, он все равно задавит тебя опытом в этом деле. Поэтому не надо об этом спорить, имеется в виду Россия в споре за праздники. И второе, что важно сказать – Украина имеет право отмечать победу не из-за того, что Путин хочет отобрать или Путин все это превращает в токсичную историю, а из-за 8 млн наших человек, погибших во имя победы над нацизмом. 8 млн человек погибли, это важнейший аргумент", – пояснил историк.

Дробович добавил, что не нужно обращаться внимания на россиян и их празднование Дня победы.

"Пусть сходят с ума как могут. Официальная госпропаганда так настроена, что они сами себя отравляют, это их дело. Наше дело – в спорах с ними не быть покусанными этими токсичными практиками, не принимать их", – резюмировал глава УИНП.

Ранее OBOZREVATEL вел хронику того, как в Украине отметили День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с правонарушениями во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине сотрудники Нацполиции составили 22 админпротокола и завели 13 уголовных дел.