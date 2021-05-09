День победы над нацизмом во Второй мировой войне: как Украина отмечает праздник в 2021 году

В воскресенье, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот государственный праздник был учрежден в 2015 году в результате принятия закона № 315-VIII "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Новый праздник пришел на смену традиционному Дню Победы, который отмечали в СССР, а затем и в независимой Украине до 2015 года включительно. В чем его особенность, рассказывает OBOZREVATEL.

Смысл праздника, учрежденного в 2015 году, – не в праздновании, а в почтении памяти жертв Второй мировой войны, переосмыслении ее событий, разрушении советских мифов. Акцент в нем был перенесен с истории военных действий на истории конкретных людей.

Символ Дня победы над нацизмом – красный мак, цветок, олицетворяющий кровавый след от пули. Символику СССР во время праздничных мероприятий использовать не рекомендуется, а термин "Великая отечественная война" был исключен из законодательства в рамках декоммунизации.

И хотя споры о целесообразности празднования по советской традиции, 9 мая, продолжаются и акцент предлагается сместить на День памяти и примирения, который отмечают 8 мая, День победы над нацизмом в Украине неизменно остается государственным выходным. В 2021 году нерабочим в честь праздника является понедельник, 10 мая.

По разным оценкам, потери Украины во Второй мировой войне составили от 8 миллионов до 10 миллионов человек, около 5 миллионов из них – военнопленные и мирное население. 2,2 миллиона человек были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 миллионов потеряли кров. Более 700 городов и поселков, а также почти 30 тысяч сел были разрушены.

Украинцы внесли существенный вклад в победу над нацизмом. Они воевали на стороне Объединенных Наций в составе армий Британии и Канады (45 тысяч человек), Польши (120 тысяч человек), СССР (около 6 миллионов), США (80 тысяч), Франции (6 тысяч) и в рядах УПА (до 100 тысяч человек).

В 2021 году Украинский институт национальной памяти продолжает всеукраинскую бессрочную акцию "Семейные истории войны", основанную в 2020-м. Чтобы принять участие в акции, нужно опубликовать свою историю в любой соцсети под хэштегом #РодинніІсторіїВійни, добавить фото героя истории и, по возможности, наложить на него изображение мака памяти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы рассказали, как относятся к празднованию Дня победы и Дня памяти. Соответствующий опрос провели социологи Фонда "Демократические инициативы".