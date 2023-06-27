Дожди продолжатся: синоптики уточнили прогноз на среду в Украине. Карта

В Украине июнь оканчивается солнечной погодой, но с дождями. При дневной температуре +25 °С во всех областях прогнозируются кратковременные осадки, иногда с грозами.

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Такой синоптическая картина будет в среду, 28 июня. Об этом свидетельствует прогноз от Укргидрометцентра (чтобы просмотреть карту, доскролльте новость до конца).

По наблюдениям специалистов, ночью в среду столбики термометров покажут в среднем +14… +16 °С. На западе прохладнее – около +10… +12 °С, а на юге и в центре до +19 °С.

Днем по стране средняя температура установится на уровне +21… +23 °С. Но в западных регионах, на Житомирщине, Черниговщине, Полтавщине и Сумщине будет на несколько градусов ниже. А на востоке и юге немного жарче – около +25… +28 °С.

В то же время синоптики повсюду прогнозируют осадки: преимущественно кратковременные дожди, на Одесщине, Запорожье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине – с грозами. Конечно, осадки могут быть несильными или облака обойдут некоторые населенные пункты в пределах одного района или региона.

В целом 28 июня погода ожидается облачной с прояснениями, ветер 7-12 м/с западного и юго-западного направлений.

По прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, среда в Украине предусматривается с комфортной температурой воздуха: в течение дня 28 июня в большинстве областей будет +20... +26 °С, но на юго-востоке и востоке +25... +29 °С , а на западе местами +18... +22 °С.

Кратковременные дожди с грозами, говорит она, будут блуждать в течение суток в Украине почти повсюду, но в центре вероятность каких-то серьезных осадков незначительна. В Киеве 28 июня дождь ожидается ночью и утром, днем в среду – без осадков и отличные +23 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе в Украину вошел циклон Lambert, принеся в некоторые регионы осадки с грозами. По данным метеорологов, до конца июня в областях ожидаются летние дожди и прохлада.

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